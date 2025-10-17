Приобрести официальные королевские подарки можно будет с 14 ноября по 5 января 2026 года.

Туристов и поклонников королевской семьи в Великобритании на Рождество ожидает двойной праздник в Лондоне, ведь Букингемский дворец объявил об открытии своего первого праздничного магазина, пишет Daily Mail.

В сообщении указывается, что с 14 ноября по 5 января 2026 года знаменитые Королевские конюшни превратятся в зимнюю сказку, где посетители смогут приобрести официальные королевские подарки, украшения и сезонные лакомства.

Издание отмечает, что во временном магазине будет представлен ассортимент товаров, изготовленных на заказ, таких как джин, дистиллированный небольшими партиями из растительных компонентов, полученных из Букингемского дворца и Виндзорского замка, а также кухонная утварь, вдохновленная Большой кухней Виндзорского замка.

Кроме этого, будет в продаже официальный фарфор от Royal Collection Trust, отдела Королевского двора и благотворительной организации, которая управляет рынком. Примечательно, что каждый изысканный предмет фарфоровой посуды изготавливается вручную, выжигается и декорируется на фабрике The Potteries в городе Сток-он-Трент с помощью технологий, которые совершенствовались в течение 250 лет.

Также покупатели смогут приобрести вышитые вручную украшения из Индии, изысканные хрустальные бокалы для вина, дизайн которых вдохновлен большим пуншевым кубком королевы Виктории, а также плюшевые игрушки для детей, изготовленные из 100% переработанных материалов.

По информации издания, также будет разыгран полноразмерный адвент-календарь, за каждой дверцей которого скрываются предметы из ограниченного тиража и коллекционные вещи.

Известно, что вход в королевский магазин будет бесплатным, все полученные от продажи средства планируется использовать на сохранение большой коллекции искусства королевской семьи. Также будут доступны сезонные напитки и закуски, которые добавят праздничного настроения.

В статье есть информация, что покупатели могут просмотреть коллекцию во временном магазине, онлайн на веб-сайте Royal Collection или в магазинах Trust, расположенных в Лондоне.

