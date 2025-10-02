Южная Италия – это регионы Абруццо, Апулия, Базиликата, Калабрия, Кампания, Молизе и Сицилия.

В Италии довольно сильно ощущаются температурные контрасты между югом и севером. И если летом жара удерживается по всей территории страны, то в другое время года разница ощутима намного больше – пока Милан засыпает снегом, Сицилия греется в лучах солнца.

А еще юг Италии радует гостей прекрасной кухней, ведь он является ее главным продовольственным центром, обеспечивая более половины всей продукции страны – от винограда до твердых сортов пшеницы, используемых для производства пасты.

Также южные регионы Кампания, Апулия, Базиликата, Калабрия и Сицилия отличаются сельским спокойствием и непринужденным образом жизни, которые контрастируют с быстрым ритмом жизни на севере.

Туристический портал Lonely Planet назвал лучшее время для посещения Южной Италии, чтобы максимально насладиться ее чудесами.

С июня по август – сезон пляжей, солнца и изнуряющей летней жары

С июня по август площади южных городов Италии шумят вечерними концертами, а местные жители переносят свою светскую жизнь на пляж, смакуя пастой аль форно (запеканкой из пасты), потягивая коктейль "Негрони" и делая селфи на яхтах.

"С конца мая песчаные берега Сицилии и шикарные бухты Эолийских островов и Капри начинают заполняться пляжными полотенцами в преддверии международного курортного сезона. Ожидайте пиковых цен, пробок на Амальфитанском побережье и толп на пляжах Сицилии и у греко-римских руин. В августе большие города замирают, поскольку местные жители бегут на побережье Кампании, Тропеи и Чефалу", – предупреждают эксперты по туризму.

Также летом на юге Италии проводится множество фестивалей на любой вкус – от театральных до музыкальных.

С апреля по май и с сентября по октябрь – чтобы насладиться отдыхом без толп

В промежуточные сезоны дни на юге Италии достаточно теплые и сухие, чтобы наслаждаться природой, древними местами и пляжами, но без палящей жары и толп, характерных для лета.

"Если вы мечтаете посетить знаменитые прибрежные курорты, такие как Капри, Амальфитанское побережье или Таормина, приезжайте в мае или сентябре и бронируйте билеты заранее, чтобы получить самые выгодные предложения", – рекомендуют эксперты.

Также весна и осень является лучшим временем для пеших прогулок по Италии, чтобы насладиться весенними полевыми цветами или осенними красками после сухого и жаркого лета. Цены в этом время также падают, и при этом можно ожидать, что максимальная дневная температура на Сицилии будет достигать +30°C вплоть до сентября.

Кроме того, в сентябре в Италии начинается сбор винограда, что приносит с собой небольшие гастрономические фестивали, известные как сагре, во многих сельских общинах, а к октябрю в горах вовсю начинается сбор каштанов и сезон диких грибов.

Зима открывает более спокойную сторону Южной Италии

Зима постепенно наступает на полуостров с ноября, и в этом время туризм замедляется до минимума, пока снова не потеплеет в марте. И, тем не менее, в это время на юге Италии происходит много интересного.

В частности, зимой там можно покататься на лыжах, ведь в здешних горах есть несколько горнолыжных курортов. Особой популярностью пользуются Национальный парк Сила в Калабрии и озеро Лачено в Кампании. И, ннесмотря на то, что гора Этна на Сицилии является действующим вулканом, с декабря по март она служит местом для катания на лыжах.

Также зима является отличным временем для выгодных покупок, ведь цены на отели и авиабилеты могут быть на 30% ниже, чем в высокий сезон (за исключением крупных праздников).

При этом период Рождества – это отличное время для посещения крупных городов, однако стоит иметь ввиду, что многие достопримечательности, отели и рестораны в прибрежных и горных районах закрываются на зиму.

В январе, после Нового года, юг Италии затихает, но уже в феврале начинается сезон карнавалов, с яркими костюмами и праздничными угощениями.

Какие города на юге Италии стоит посетить

Как ранее писал УНИАН, в последнее время большой популярности среди туристов пользуется итальянский регион Апулия, омываемый водами Адриатического моря. Региональная столица – город Бари, который является отличной отправной точкой для исследования главных изюминок Апулии: Альберобелло, Полиньяно-а-Маре, Монополи и других замечательных городков.

Тем временем, на другой стороне "сапожка" находится констрастный город Неаполь, откуда легко можно попасть в Помпеи.

