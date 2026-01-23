Популярный португальский курорт повышает плату за вход на маршруты: что известно

Кроме того, теперь все обязаны заранее забронировать 30-минутное "окно входа" через онлайн-портал SIMplifica.

Автономный регион Португалии Мадейра повышает плату за вход и вводит лимиты посетителей на туристических маршрутах. Как пишет Time Out Worldwide, сочные зеленые леса, впечатляющие вулканические вершины и живописное побережье с уютными деревнями - именно такой является Мадейра. Поэтому стремительный рост популярности острова среди любителей пешего туризма не стал неожиданностью.

Впрочем, местные власти решили взять туристический поток под контроль. В начале 2025 года было объявлено, что плату за вход, которая ранее действовала только на семи самых популярных маршрутах, распространили уже на 30 официальных пешеходных трасс острова.

Отмечается, что теперь стоимость доступа к маршрутам возрастает с 3 до 4,5 евро, а также вводятся ограничения на количество посетителей. Плата касается всех нерезидентов в возрасте от 12 лет, которые планируют проходить официальные пешеходные маршруты PR на Мадейре. В то же время для тех, кто бронирует поход через туроператора, стоимость, по сообщениям, останется на уровне 3 евро.

Кроме того, теперь все люди - включая местных жителей и детей до 12 лет - обязаны заранее забронировать 30-минутное "окно входа" через онлайн-портал SIMplifica. Количество таких слотов ограничено.

Цель нововведений - уменьшить скопление туристов в пиковые часы и более равномерно распределить нагрузку на маршруты. Те, кто обязан уплатить сбор, но этого не сделает, могут получить штраф до 50 евро, сообщает Euronews.

Дополнительные расходы ждут и желающих пройти один из самых известных маршрутов острова - PR1 от Пику-ду-Арейру до Пику-Руйву, говорится в статье. После лесного пожара 2024 года маршрут был временно закрыт, а сейчас там завершают масштабные работы по повышению безопасности.

До повторного открытия туристы могут пройти более короткий маршрут до смотровой площадки Miradouro Pedra Rija за стандартные 4,5 евро. Впрочем, после полного открытия PR1 в конце апреля плата вырастет до 7 евро с человека из-за "повышенных требований к обслуживанию" маршрута.

На что пойдут средства от туристических сборов

Региональный секретарь Мадейры по вопросам сельского хозяйства, рыболовства и окружающей среды Рафаэла Фернандеш объяснила, что собранные средства направят на содержание маршрутов - сохранение, очистку и уход. По ее словам, такие изменения необходимы, чтобы уникальная природа острова не пострадала от чрезмерного количества посетителей.

Подобные меры уже применялись и в других туристических регионах Европы. В частности, в Италии вводили одностороннее движение на отдельных тропах в Чинкве-Терре или добровольные туристические сборы на популярных маршрутах в Доломитах.

