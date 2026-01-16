На днях португальский остров Мадейра признали самым популярным туристическим направлением мира в 2026 году по версии TripAdvisor.
Авторы рейтинга отмечают, что это невероятное место привлекает туристов великолепными пейзажами, широкими пляжами и комфортным тропическим климатом.
Фотокореспондент УНИАН побывал на Мадейре в начале января 2026 года, и судя по снимкам оттуда, этот остров в Атлантическом океане действительно радует гостей теплом и солнцем даже тогда, когда остальная часть Евровы потерпает от снегопадов и морозов.
Как видно на фото, даже сейчас перемещаться по остроу можно в легкой одежде.
Погода на Мадейре в январе
Средняя годовая температура на Мадейре составляет +20 градуса – в зимние месяцы столбики термометров редко опускаются ниже +17, а летом здесь наоборот нет изнуряющей жары, ведь температура редко достигает +30.
Например, на этой неделе средняя температура в Фуншале, столице острова, составляет 15-19 градусов тепла. В то же время, настроение туристам несколько портят частые дожди, характерные для Португалии в это время года.
Другие советы по посещению Мадейры
Отметим, ранее УНИАН.Туризм в своем большом материале рассказывал, что туристам стоит знать об отдыхе на Мадейре.
В частности, из текста можно узнать, что посетить на острове в первую очередь, какие блюда попробовать и как лучше по нему передвигаться.
