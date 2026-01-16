Марина Григоренко

Даже зимой столбики термометров на Мадейре редко опускаются ниже +20 градусов.

На днях португальский остров Мадейра признали самым популярным туристическим направлением мира в 2026 году по версии TripAdvisor.

Авторы рейтинга отмечают, что это невероятное место привлекает туристов великолепными пейзажами, широкими пляжами и комфортным тропическим климатом.

Фотокореспондент УНИАН побывал на Мадейре в начале января 2026 года, и судя по снимкам оттуда, этот остров в Атлантическом океане действительно радует гостей теплом и солнцем даже тогда, когда остальная часть Евровы потерпает от снегопадов и морозов.

Как видно на фото, даже сейчас перемещаться по остроу можно в легкой одежде.

Погода на Мадейре в январе

Средняя годовая температура на Мадейре составляет +20 градуса – в зимние месяцы столбики термометров редко опускаются ниже +17, а летом здесь наоборот нет изнуряющей жары, ведь температура редко достигает +30.

Например, на этой неделе средняя температура в Фуншале, столице острова, составляет 15-19 градусов тепла. В то же время, настроение туристам несколько портят частые дожди, характерные для Португалии в это время года.

Другие советы по посещению Мадейры

Отметим, ранее УНИАН.Туризм в своем большом материале рассказывал, что туристам стоит знать об отдыхе на Мадейре.

В частности, из текста можно узнать, что посетить на острове в первую очередь, какие блюда попробовать и как лучше по нему передвигаться.

