Возглавил рейтинг французский регион Бордо.

Винный туризм является довольно распространенным явлением среди гурманов, ведь такой отдых предусматривает не только распитие любимого напитка, но и погружение в процесс его создания и наслаждение окрестностями.

Сервис Emerald Cruises изучил множество отзывов в Google о винодельческих регионах Европы, чтобы составить список из 10 лучших.

Лидер рейтинга – довольно очевиден. Это Бордо, регион на юго-западе Франции, который является домом для целого ряда очень престижных виноградников и славится производством полнотелых красных вин. Неудивительно, что у него впечатляющий общий балл 96 из 100, благодаря 112 063 пятизвездочным отзывам по девяти высоко оцененным дегустациям, цитирует результаты исследования издание Time Out.

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На втором месте оказался венгерский регион Эгер, который может похвастаться 16 высоко оцененными дегустациями вин и славится своим смелым красным сухим вином Egri Bikavér (что переводится как бычья кровь).

Третье месте досталось Тоскане в центральной Италии, где начали активно производить "супертосканские" вина, которые смешивают его классический сорт Санджовезе с другими, такими как Каберне Совиньон и Мерло.

Исследование также выявило, какие винодельческие регионы сейчас в тренде, проанализировав данные поиска Google, и возглавил этот список греческий остров Крит, где за последние три месяца количество поисковых запросов выросло на 400%. Французский Прованс занял второе место со 143%, а итальянская Сицилия – третье со 129%.

10 лучших винодельческих регионов Европы

Бордо, Франция Эгер, Венгрия Тоскана, Италия Риоха, Испания Шампань, Франция Франчакорта, Италия Санторини, Греция Рибера-дель-Дуэро, Испания Долина Дору, Португалия Приорат, Испания

Как сообщал УНИАН, ранее британская газета The Guardian составила список из 10 лучших регионов Европы для любителей игристых вин.

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