В Европе есть несколько мест, где можно насладиться этим явлением.

Северное сияние никогда не перестает поражать, но в последнее время оно особенно яркое. И следующий год является лучшим для наблюдения за этим явлением за последние 10 лет.

Причина заключается в том, что именно в 2026 году достигает пика 11-летний цикл активности природного явления, известного как Aurora Borealis. Daily Mail поговорило с британским метеорологом Джоном Гриффитсом и рассказало, какие места являются лучшими для наблюдения за северным сиянием.

Специалист объяснил, что северное сияние образуется из-за солнечных бурь, которые "выходят из Солнца и путешествуют по космосу".

"Когда они попадают в наше магнитное поле, мы получаем очень красивые полярные сияния. Чем сильнее вспышки от Солнца, тем сильнее и дальше на юг видно полярное сияние. Сейчас мы находимся в "пике" солнечной активности, что означает больше или лучшие северные сияния. Главной причиной является сильная солнечная активность, которая повторяется примерно каждые 12 лет", – отметил Гриффитс.

Где лучше всего наблюдать за северным сиянием

Метеоролог советует туристам отправляться в арктические страны, куда можно добраться самолетом из Европы не за все деньги мира. Среди перечисленных мест:

Дания,

Финляндия,

Исландия,

Норвегия,

Швеция.

Однако, все может зависеть от времени года, заметил эксперт.

"Обычно северное сияние появляется между 22:00 и 2:00 ночи, и его можно наблюдать с сентября до начала апреля", – говорится в материале.

Гриффитс рассказал, что лучше всего наблюдать северное сияние можно как можно ближе к Северному полюсу. Что касается южного сияния, известного также как Aurora Australis, то его лучше видно на Южном полюсе, но для туристов оно менее доступно:

"Антарктида, очевидно, является лучшим местом в мире, потому что там нет светового загрязнения. Когда я там находился, я видел его довольно часто. Возможно, раз в пять дней в течение зимнего периода".

Однако, по словам британского метеоролога, увидеть удивительное явление можно и не выезжая за пределы Великобритании.

Лучше всего – отправиться на север Шотландии и ее острова. Стоит рассмотреть Национальный парк Кернгормс, Внешние Гебриды и Шетландские острова.

В ноябре такие южные направления, как Уитли-Бей, Нортгемптоншир и Сандерленд, были освещены удивительными зелеными и красными оттенками.

Довольно впечатляющее зрелище из огней в небе могут предложить Исландия и Норвегия.

Помочь могут и технологии. Метеоролог посоветовал туристам использовать приложение AuroraWatch, которое в режиме реального времени сообщает о том, когда может появиться северное сияние.

Стоит помнить, что явление лучше всего видно в темных местах, таких как леса, где гораздо меньше светового загрязнения. Однако если сияние особенно сильное, вы можете увидеть его и посреди города.

Украинские полярники зафиксировали впечатляющее явление

Ранее мы также рассказывали об удивительном явлении, зафиксированном украинскими полярниками. Так, на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский", увидели застывшие волны, созданные ветром и снегом.

Ученые рассказали, что так называемый "снежный карниз" образуется, когда метели и поземки переносят снег с наветренной стороны склона, а с подветренной их "встречает" завихрение воздуха.

