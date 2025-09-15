Метели переносят снег с наветренной стороны склона, а с подветренной их "встречает" завихрение.

На острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", зафиксировали удивительное явление - застывшие волны, созданные ветром и снегом. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

"Снежный карниз - еще одно интересное явление, которое запечатлели наши полярники. Оно часто образуется на вершинах гор, скал и краях ледников. Такие выступы возникают, когда метели и поземки переносят снег с наветренной стороны склона, а с подветренной их "встречает" завихрения воздуха", - отмечают ученые.

В результате воздушные потоки сталкиваются на самом краешке гребня и образуется небольшая зона штиля. Именно там откладывается снег, который переносится ветром.

Видео дня

В отличие от песчаных дюн, объясняют исследователи, снег имеет свойство слипаться и держаться. Поэтому такие гребешки волн на определенное время "застывают".

"Если вы спросите, почему этот снежный карниз возник именно здесь? А потому, что конфигурация склонов именно в этом месте создала, так сказать, "снежный ручей" - путь, к которому тяготеет снег, переносимый ветром", - пояснил руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ Денис Пишняк.

Украинские полярники - последние новости

Напоминаем, недавно украинские полярники показывали необычное явление в Антарктике, на острове Галиндез - рельефные сосульки в виде "ледяного ожерелья", которое образовалось, благодаря двум природным явлениям. В частности, из-за совпадения таяния толстых наслоений снега и кратковременной метели, свойственных морскому полярному климату в районе, где расположена станция. Снежники, как губка, накопили талую воду, которую долго выпускали, даже когда наступило похолодание.

Потом стало холоднее, вода все еще стекала, замерзая в сосульки. Однако именно в это время произошла метель, поднявшая большое количество снежной пыли. Таким образом, мелкие кристаллы льда налипли на мокрые сосульки, превратив их в "драгоценность".

Вас также могут заинтересовать новости: