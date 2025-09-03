Гид для тех, кто мечтает увидеть полярное сияние в этом году.

От Тромсё до Лофотенских островов и финской Лапландии - именно здесь можно увидеть одно из самых завораживающих природных чудес.

Как пишет Skyscanner, полярное сияние давно стало визитной карточкой Севера. Ночное небо, окрашенное зелёными и пурпурными волнами, превращает строгие арктические пейзажи в сказочное полотно. Неудивительно, что туризм "за сиянием" ежегодно приносит сотни миллионов фунтов.

В ближайшие месяцы, благодаря повышенной солнечной активности, шансы увидеть это явление особенно велики. Самые надёжные направления — Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.

Где искать северное сияние - список мест

Тромсё (Норвегия)

Небольшой арктический город, где сияние появляется почти через ночь. Днём - катание на собачьих упряжках и зимние сафари.

Лапландия (Финляндия)

Почти весь регион лежит за Полярным кругом, и сияние можно наблюдать более полугода. Популярны смотровые площадки у озера Инари и стеклянные иглу.

Лофотенские острова (Норвегия)

Идеальное сочетание - острые вершины, глубокие фьорды и минимальное световое загрязнение. Лучший сезон - с сентября по март.

Исландия

Аврора здесь видна с сентября по апрель. Помимо сияния, страна манит гейзерами, водопадами и вулканическими купальнями.

Шпицберген (Svalbard)

Самое северное обитаемое место на планете. Здесь сияние особенно яркое, а в программе могут быть сафари на белых медведей и прогулки среди ледников.

Абиску (Швеция)

Национальный парк с уникальным микроклиматом и ясным небом. Работает станция "Aurora Sky Station", куда туристы поднимаются, чтобы увидеть сияние во всей красе.

Напомним, в конце мая полярное сияние можно бло увидеть и в Украине. В частности, розоватое свечение заметили в Сумской области.

