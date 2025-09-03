От Тромсё до Лофотенских островов и финской Лапландии - именно здесь можно увидеть одно из самых завораживающих природных чудес.
Как пишет Skyscanner, полярное сияние давно стало визитной карточкой Севера. Ночное небо, окрашенное зелёными и пурпурными волнами, превращает строгие арктические пейзажи в сказочное полотно. Неудивительно, что туризм "за сиянием" ежегодно приносит сотни миллионов фунтов.
В ближайшие месяцы, благодаря повышенной солнечной активности, шансы увидеть это явление особенно велики. Самые надёжные направления — Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия.
Где искать северное сияние - список мест
Тромсё (Норвегия)
Небольшой арктический город, где сияние появляется почти через ночь. Днём - катание на собачьих упряжках и зимние сафари.
Лапландия (Финляндия)
Почти весь регион лежит за Полярным кругом, и сияние можно наблюдать более полугода. Популярны смотровые площадки у озера Инари и стеклянные иглу.
Лофотенские острова (Норвегия)
Идеальное сочетание - острые вершины, глубокие фьорды и минимальное световое загрязнение. Лучший сезон - с сентября по март.
Исландия
Аврора здесь видна с сентября по апрель. Помимо сияния, страна манит гейзерами, водопадами и вулканическими купальнями.
Шпицберген (Svalbard)
Самое северное обитаемое место на планете. Здесь сияние особенно яркое, а в программе могут быть сафари на белых медведей и прогулки среди ледников.
Абиску (Швеция)
Национальный парк с уникальным микроклиматом и ясным небом. Работает станция "Aurora Sky Station", куда туристы поднимаются, чтобы увидеть сияние во всей красе.
Напомним, в конце мая полярное сияние можно бло увидеть и в Украине. В частности, розоватое свечение заметили в Сумской области.