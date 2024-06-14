Авиакомпания Bark Air будет принимать на борт как песиков, так и их хозяев.

Для владельцев собак авиаперелеты со своими шерстяными любимцами являются довольно болезненным вопросом, ведь авиакомпании часто имеют серьезные ограничения по поводу пород, размеров и количества собак, которых можно брать на борт. Немало авиаперевозчиков и вовсе запрещают пассажирам брать своих песиков в самолет. С другой стороны, далеко не всегда остальные пассажиры хотят находиться в самолете рядом с собаками.

Однако, по крайне мере в США, для них наконец придумали решение этой проблемы – уже в октябре 2024 года начнет выполнять рейсы новая авиакомпания Bark Air, созданная специально для собак, пишет Newsweek.

Тестовый рейс авиаперевозчик, основанный компанией по продаже товаров для собак Bark (игрушки, еда и многое другое), провел в мае 2024 года, и он пользовался ошеломляющим успехом.

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"Интерес и энтузиазм к Bark Air на сегодняшний день огромны. Мы рады расширить услуги Bark Air на новые города и новые маршруты, удовлетворяя спрос клиентов и предоставляя наш уникальный, беззаботный опыт путешествий с собаками еще большему количеству семей", – прокомментировал соучредитель и генеральный директор Bark Мэтт Микер.

Поначалу маршрутная сеть Bark Air будет охватывать Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Финикс на территории США, а также два международных направления в Европе – Лондон (Великобритания) и Париж (Франция).

При этом в авиакомпании пообещали создать максимально комфортные условия на борту, в том числе обеспечив возможность безопасной перевозки большого количества собак на одном самолете (другие авиакомпании даже если и разрешают брать собак на борт, они ограничивают их количество, чтобы избежать схваток между животными по время молета).

В частности, на борту за песиками будут присматривать специально обученные стюарды, а самолеты будут оснащены специальными феромонами для собак, успокаивающими музыкой и цветами.

Чтобы избежать стресса в аэропорту, четвероногим пассажирам советуют прибыть за час до вылета, а на борту их уже будут ждать закуски, напитки, угощения и игрушки.

Рейсы Bark Air будет выполнять на небольшом самолете Gulfstream Aerospace GV на 14 мест.

Как ранее сообщал УНИАН, в прошлом году турецкая авиакомпания Corendon объявила о запуске первых в мире рейсов без детей на борту.

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