Летать по миру становится опаснее: войны кардинально меняют правила полетов, - Reuters

Агентство по авиационной безопасности Европейского союза рекомендует избегать полетов над Ираном, Израилем и частью стран Персидского залива.

Европейское агентство авиационной безопасности предупреждает о росте рисков для полетов из-за войн и стремительного распространения дронов, что вынуждает самолеты перемещаться по все более узким воздушным коридорам, пишет Reuters.

Война в Иране, которая длится уже месяц, меняет конфигурацию воздушного пространства на Ближнем Востоке и усугубляет перебои в авиасообщении, в частности блокируя маршруты между Азией и Европой, которые ранее проходили транзитом или пролетали над этим регионом.

Ситуацию осложняет и затянувшаяся война между Россией и Украиной, а также боевые действия между Пакистаном и Афганистаном. В результате авиакомпании вынуждены пользоваться все более узкими маршрутами, в частности через Азербайджан и страны Центральной Азии.

"Очевидно, что концентрация трафика на определенных маршрутах, доступность воздушного пространства для управления воздушным движением, а также тот факт, что трафик может использовать нетипичные маршруты, могут создавать риски для безопасности", – отметил исполнительный директор Агентства по безопасности авиации Европейского Союза (EASA) Флориан Гильерме.

Несмотря на то, что экипажи и диспетчеры обучены работать в условиях повышенной опасности, иногда неизбежным решением остается закрытие воздушного пространства или ограничение полетов.

В то же время EASA, в которую входит 31 страна Европы, готовит обновление своей авиационной стратегии. Ведь одна из самых безопасных отраслей транспорта сталкивается с новыми угрозами в виде глушения GPS, дронов и технических инцидентов во время посадок.

В настоящее время агентство рекомендует избегать полетов над Ираном, Израилем и частью стран Персидского залива до 10 апреля.

Отдельное внимание уделяют и дронам. В Европе все чаще фиксируют инциденты с беспилотниками вблизи гражданских аэропортов. Эксперты связывают это с элементами так называемой "гибридной войны" – сочетанием военных действий, кибератак и других форм вмешательства.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году дроны стали ключевым инструментом на поле боя. В то же время аэропорты от Стокгольма до Мюнхена уже неоднократно сталкивались со сбоями из-за появления беспилотников, хотя прямая связь с войной официально не подтверждена.

В ответ EASA готовит более четкие правила по противодействию опасным дронам, в частности тем, которые могут быть связаны с государственными структурами. Регулятор рассматривает введение технических требований к устройствам, используемым вблизи аэропортов. Это должно определить, какие именно средства и в каких пределах можно применять для нейтрализации угроз.

Влияние войны в Иране на авиаперевозки – последние новости

23 марта стало известно, что генеральный директор бюджетной авиакомпании easyJet Кентон Джарвис заявил, что в конце лета цены на авиабилеты, вероятно, ощутимо вырастут.

Агентство Bloomberg также писало, что на фоне войны на Ближнем Востоке цены на авиабилеты взлетят. Пассажиры уже начали активно покупать билеты по нынешним ценам из-за ожидаемого роста стоимости поездок.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Scandinavian Airlines в апреле отменит тысячу рейсов из-за стремительного роста цен на топливо.

Вас также могут заинтересовать новости: