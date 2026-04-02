Босс Ryanair дал тревожный прогноз по поводу путешествий в мае

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири предупредил о возможных перебоях в поставках авиационного топлива в начале мая 2026 года, если война в Иране не закончится в ближайшее время.

В разговоре со Sky News он отметил, что рост цен на нефть из-за блокады Ираном прохода танкеров через Ормузский пролив прямо влияет на поставки авиационного топлива.

И хотя, по его словам, Ryanair "достаточно хорошо застрахована" по 80% своего топлива, авиакомпания платит почти вдвое больше по оставшимся 20% (около 150 долларов за баррель).

"Поставщики топлива постоянно следят за рынком. Мы не ожидаем каких-либо перебоев до начала мая, но если война продолжится, мы рискуем столкнуться с перебоями в поставках в Европу в мае и июне, но мы надеемся, что война закончится раньше, и риск перебоев в поставках будет устранен", – заявил О'Лири.

При этом он отметил, что, по оценкам Ryanair, существует определенный риск, что 10%-25% поставок авиакомпании могут оказаться под угрозой в течение мая и июня.

"Если война закончится в апреле и Ормузский пролив откроется, то риска перебоев в поставках практически не будет", – добавил босс Ryanair.

В то же время он не ожидает отмены каких-либо рейсов Ryanair, как это делают некоторые конкуренты.

Как война в Иране влияет на авиаперелеты

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля 2026 года, парализовала авиаперевозки над странами Персидского залива.

Еще одной проблемой для отрасли стало резкое подорожание нефти – все это привело к росту цен на авиабилеты и сокращению числа рейсов по всему миру. При этом аналитики прогнозируют, что авиационную отрасль ждет затяжной кризис.

В свою очередь генеральный директор лоукостера EasyJet Кентон Джарвис уже предупредил, что европейским потребителям следует ожидать повышения цен на билеты к концу лета, когда истекает срок действия существующих топливных хедж-соглашений.

