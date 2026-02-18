Девушка назвала 9 причин, почему она сбежала из Японии в Украину

Несмотря на все прелести Страны Восходящего Солнца, Украина все равно оказалась лучше.

Япония - не просто одна из самых экономически развитых и благополучных стран мира. Это также общество с очень самобытной культурой, к которой европейцам трудно привыкнуть.

Украинка Юлия, которая жила, училась и работала в Японии, в видеоподкасте "Возвращаемся из Японии в Украину. Наши 5 причин" вместе с подругами подробно объяснила, почему решила вернуться на Родину. И причин у девушек накопилось не 5, а значительно больше.

Серьезное ухудшение здоровья из-за плохой медицины

Юлия рассказывает, что за время пребывания в Японии ее здоровье постоянно ухудшалось, а врачи не пытались лечить причину, ограничиваясь выполнением минимального лечебного протокола. Другие девушки в видео соглашаются, что японская медицина часто не выходит за рамки формальных инструкций, и пациент вынужден сам настаивать на лечении.

"Первое – это здоровье. Оно у меня очень ухудшилось, потому что меня никогда не могли долечить. Если все выходит за пределы протокола, они просто не знают, что делать", – рассказала Юля.

Рабочая культура, которая игнорирует физическое состояние работника

По словам Юлии, даже серьезные заболевания не являются основанием для полноценного больничного. Другие девушки подтверждают, что в Японии считается нормой работать с температурой: просто нужно прийти на работу в маске. При этом за вынужденно взятый больничный японцы чувствуют вину.

"Когда у меня была температура под 39 и уже воспаление легких, мне дали больничный на неделю. Потом сказали: просто наденьте маску и ходите", - вспоминает девушка.

Расизм и ксенофобия по отношению к иностранцам

По словам Юли и других участниц видео, речь идет не об единичных случаях, а о системе, когда такие ситуации происходят постоянно - в бытовом общении, в метро, больницах и государственных учреждениях. В частности, девушки вспоминают, что некоторые японские "активисты" на улицах раздают иностранцам листовки с оскорблениями в их адрес.

"В [городе] Кобе белым иностранцам раздавали записки, что украинцы живут на налоги [японцев] и являются дармоедами. Полиция просто сказала: "Но-но-но, плохой японец", и отпустила его домой", – вспоминает собственный опыт одна из девушек.

Сексизм и гендерные роли, вшитые в культуру

Жесткое распределение гендерных ролей и дискриминация женщин, по словам девушек, прочно вшиты в японскую культуру и даже в язык.

Одна из девушек привела пример: слово "дешево" пишется иероглифом, состоящим из двух элементов, один из которых означает "женщина", а второй означает "крыша", нарисованная над женщиной. То есть "дешево" – это когда "женщина под крышей" – в содержании/контроле. В другом примере иероглиф, означающий "шум" или "шумный хаос", записывается символами, которые означают трех "женщин" под одной "крышей".

"Я так не люблю сексизм, который просто закодирован в кандзи (японское иероглифическое письмо – УНИАН), языке. Что есть особая грамматика чисто для женщин, чисто для мужчин. Меня так бесило, когда японки меня поправляли: "Тебе нельзя так говорить. Так разговаривают мужчины", – рассказала девушка.

Психологическое давление и отсутствие заботы о ментальном здоровье

По словам Юлии, понятие ментального здоровья в Японии фактически не существует. Она рассказывает, что даже очевидные признаки истощения и депрессии японцами воспринимались как проблема самого человека, а не как повод для помощи или поддержки.

"Ментальное здоровье в Японии – это нечто несуществующее. Тебе могут сказать: ты раньше была жизнерадостной, а теперь нет – меняйся обратно. Даже если ты больна", – рассказала украинка.

Одиночество и жестко регламентированные социальные контакты

Все девушки сходятся во мнении, что социальная жизнь в Японии очень формализована. Спонтанные встречи даже с друзьями почти невозможны, а любое общение требует планирования заранее, что усиливает чувство изоляции.

"Мне одиноко, я живу одна. Здесь даже чтобы пойти поужинать [с подругой-японкой], нужно договариваться за две недели. У меня никогда не было ни одной спонтанной встречи с японцами", - говорит Юля.

Климат и погода, которые постоянно изматывают

Юлия рассказывает, что высокая влажность и жара в Японии создают постоянное ощущение духоты даже ночью. По ее словам, организм не имеет возможности нормально восстанавливаться, поскольку разницы между дневной и ночной температурой почти не ощущается. Этот климат она называет одним из факторов постоянной усталости и ухудшения самочувствия.

"Когда ко мне приезжала сестра, у меня был кондиционер, который летом работал 24 на 7. И у нас в комнате было прохладно. Сестра решила открыть окно, потому что запотели окна, открыла его и сразу закрыла и говорит: "Юля, там сауна!". Мы вышли на улицу – и это было то же самое, что из простой комнаты зайти в сауну. И это была ночь. Я вообще не знаю, что такое прохладная ночь в Японии", – вспоминает украинка.

Секты и навязчивая "дружелюбие"

Отдельно в видео упоминается проблема религиозных сект. Девушки объясняют, что за внешней вежливостью часто скрываются религиозные или полурелигиозные организации, которые активно ищут контакт с иностранцами.

"Очень часто к тебе подходят максимально милые люди, а потом оказывается, что это секта и тебя просто пытаются затащить", - рассказали девушки.

Навязывание разговоров о войне в Украине

Юлия и другие участницы видео признаются, что их изматывали постоянные разговоры о войне. Японцы снова и снова поднимали эту тему, задавали одни и те же вопросы или делали болезненные комментарии.

"Меня утомило, что при каждой встрече мне напоминают: у вас война, а она еще не закончилась? Я и так это знаю!", - возмутилась девушка.

В итоге девушки приходят к общему выводу: Япония дала им опыт, но лишила чувства безопасности, поддержки и внутреннего спокойствия.

