Оборудованный радарами самолет Wedgetail должен начать работу до конца недели.

Австралия развернет самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail и ракеты класса "воздух-воздух" в регионе Персидского залива для защиты гражданского населения.

Как сообщает SBS News, об этом заявил премьер-министр страны Энтони Албанизи, подчеркнув, что миссия является ответом на угрозу ракетных ударов со стороны Ирана.

Албанезе подтвердил, что правительство ответило на запрос Объединенных Арабских Эмиратов и развернет E-7A Wedgetail ВВС Австралии для помощи в "коллективной самообороне стран Персидского залива".

По его словам, самолет обеспечит дальнобойную разведку воздушного пространства над странами Персидского залива и будет отправлен вместе с "современными ракетами класса "воздух-воздух" средней дальности".

"Мое правительство четко заявило, что мы не предпринимаем наступательных действий против Ирана, и мы четко заявили, что не разворачиваем австралийские войска на территории Ирана", – сказал Албанезе.

Он подчеркнул, что это ответ на удары Ирана, которые поставили под угрозу жизнь гражданского населения, в частности австралийцев, ведь в ОАЭ проживает более 20 тысяч австралийцев.

"Наше участие является чисто оборонительным, и оно направлено на защиту австралийцев, находящихся в регионе, а также на защиту наших друзей в Объединенных Арабских Эмиратах, которые являются хорошими друзьями Австралии и австралийцев", – сказал глава австралийского правительства.

Министр обороны Ричард Марлз подтвердил, что экипаж в составе 85 человек отправляется на задание уже сегодня, а Wedgetail должен начать работу до конца недели.

Убежище для женской футбольной сборной Ирана

Как сообщал УНИАН, на днях президент Дональд Трамп заявил, что США примут иранскую женскую футбольную команду, если Австралия не предоставит игрокам убежище, поскольку существуют опасения относительно их безопасности в случае возвращения домой.

По данным СМИ, Австралия подвергается давлению с целью защиты команды после того, как Тегеран заметил, что несколько игроков не спели национальный гимн во время матча Кубка Азии среди женщин на Голд-Косте.

Сборная проиграла спортсменкам из Филиппин со счетом 0:2. Неизвестно, удалось ли договориться об их возвращении в Иран в условиях войны. Женская сборная Ирана прибыла в Австралию за несколько дней до начала боевых действий.

