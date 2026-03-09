В Ирландии туристы поражены одним островом, где сохранились язык, традиции и древние крепости

Этот остров считается довольно отдаленным.

В полутора часах езды от города Голвей (Ирландия) расположен очаровательный остров, который остается одним из немногих мест в стране, сохранивших свой традиционный характер, с тесным сообществом и сельским образом жизни. Об этом пишет Mirror.

"Для тех, кто стремится открыть для себя настоящий вкус Ирландии, какой она была столетие назад, нет лучшего места для путешествий, чем Аранские острова, расположенные у побережья Голвея. В частности, Инишмор, один из трех островов, бесспорно является самым популярным среди туристов, которые ищут спокойного отдыха", - добавляют в издании.

Этот остров имеет среди всех самый большой населенный пункт, однако он является довольно крошечным по сравнению с главными городами стран.

Видео дня

В целом на острове круглый год проживает около 800 жителей, которые в основном говорят на ирландском языке и ведут сельский образ жизни, основанный на сельском хозяйстве, рыболовстве и туризме.

Исторические достопримечательности

Благодаря своей богатой истории, Инишмор имеет несколько увлекательных культурных и исторических достопримечательностей, которые наполнены историями и раскрывают тайны прошлого Ирландии.

"Несомненно, самой популярной из этих достопримечательностей является Дун Аонгаса, самая большая из древних каменных крепостей на островах, которая впечатляюще возвышается на краю скалы. Отсюда открывается захватывающий вид на Атлантический океан. Эти огромные сухие каменные стены были построены в 1100 году до н. э., что не может не впечатлять посетителей", - рассказали в Mirror.

В частности, один из посетителей написал на TripAdvisor:

"Если вы едете на остров Инишмор и имеете возможность, то не пропустите это место. Чтобы добраться до вершины и полюбоваться видом, нужно 30 минут подниматься по неровным камням, и, конечно, потом еще спуститься... Такой удивительный пейзаж!".

Еще одной важной достопримечательностью является Na Seacht Teampaill, также известная как "Семь церквей". Раньше она была важным местом паломничества, ведь была одним из крупнейших монастырских комплексов на западном побережье.

"Хотя ее название вводит в заблуждение, поскольку она содержит две разрушенные церкви, одна из которых датируется периодом между 8 и 13 веками. Считается, что обе церкви, Teampall Bhreacáin и Teampall an Phoill, были построены святым Бреканом, который имел глубокую связь с островами Аран", - добавляют в материале.

Святой Брекан был известен своим даром предвидения, а его день памяти отмечается 1 мая и часто сопровождается культурными праздниками на острове.

"Очень приятная остановка во время нашей экскурсии по острову. Очень спокойное место, а кладбище и церковь стоят того, чтобы прогуляться по ним. Эта остановка добавила приятных впечатлений к нашей экскурсии по острову", - отметил один из туристов.

Традиционная еда

Также остров регулярно предлагает вкусные аутентичные ирландские блюда, которые впечатляют гостей.

"От очаровательных кафе до старинных пабов и изысканных ресторанов, этот компактный остров превосходит свои возможности, когда речь идет о кулинарных изысках", - уверяют в Mirror.

Другие новости туризма

Ранее УНИАН рассказывал о старейшей железнодорожной станции мира, которая находится в Великобритании. Речь идет о железнодорожной станции "Ливерпуль-Роуд", которая была построена в Манчестере в сентябре 1830 года.

Также сообщалось, что в Испании есть невероятная деревня, которая как будто "застыла во времени". Речь идет о деревне Бегет, которая когда-то была настолько изолированной, что до 1960-х годов до нее нельзя было добраться на автомобиле, а до 2023 года там даже не было мобильной связи.

Вас также могут заинтересовать новости: