Крепость посреди озера: как появился самый маленький обитаемый остров Германии

На острове находится крепость, которая принадлежала известному немецкому аристократу.

Посреди озера Штайнхудер-Меер в Германии на искусственном острове, который считается самым маленьким в стране, возвышается крепость. Эта крепость называется Вильгельмштайн, пишет Bild.

Отмечается, что искусственный остров, на котором находится крепость Вильхельмштайн, был построен в 18 веке графом Вильгельмом фон Шаумбург-Липпе. В 1761 году Вильгельм сам отправляется на лодке на озеро Штайнхудер-Меер. В течение четырех лет он планирует построить огромную крепость посреди воды. В этот день он собственноручно бросает в озеро камень - символический первый камень в фундамент Вильгельмштайна.

В течение четырех лет верные подданные графа Вильгельма доставляли камни и строительные материалы. С 1761 по 1765 год команды ежедневно отправлялись на лодках с примерно 1800 килограммами камней на борту.

В издании добавили, что строительство продолжалось еще два года. В 1767 году крепость стояла на главном острове, окруженном 16 искусственными островками, которые позже были объединены.

Кроме того, Вильгельм решил организовать школу кадетов. Чтобы защитить свои владения, он нанял 250 человек и купил 50 пушек.

Даже этого графу оказалось недостаточно. Он разрабатывает пушечные ядра с горючим веществом и зазубринами, конструирует кинжал со стреляющей функцией и лодку, которую можно разделить на четыре части. Вместе с инженером Якобом Хризостомом Преториусом он даже строит амфибию.

Самым известным проектом Вильгельма является проект "Штайнхудер Хехт" - подводная лодка, которая считается первой в мире. Идея возникла в 1760 году, а в 1771 году началось строительство модели.

В издании поделились, что подводная лодка должна была иметь длину около 30 метров и высоту внутри почти два метра. Субмарина с восемью людьми на борту должна была погружаться на двенадцать минут. Многие записи сегодня утрачены, а сама подводная, по-видимому, так и не была построена в том виде, в котором ее задумывал Вильгельм.

Граф умер в 1777 году, но его крепость по-прежнему стоит на искусственном острове, окруженном природным парком площадью 420 квадратных километров. В 1867 году сооружение было заброшено как станция для солдат.

