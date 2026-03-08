История длиной почти 200 лет: что известно о старейшей железнодорожной станции мира

Эта станция была первой в мире междугородней железнодорожной станцией, работавшей на паровой тяге.

Великобритания имеет более 150 исторических железных дорог по всей стране и может похвастаться многовековым железнодорожным наследием. Поэтому неудивительно, что в стране находится старейшая в мире железнодорожная станция, которая до сих пор открыта для туристов. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о железнодорожной станции "Ливерпуль-Роуд", которая была построена в Манчестере в сентябре 1830 года и признана старейшей действующей конечной железнодорожной станцией на планете, согласно Книге рекордов Гиннеса.

В издании добавили, что эта станция была первой в мире междугородней железнодорожной станцией, работавшей на паровой тяге, и была создана для сообщения Ливерпуля и Манчестера во время промышленной революции.

"После почти 14 лет обслуживания пассажиров станция "Ливерпуль-Роуд" была закрыта в 1844 году, когда в том же году открылась соседняя станция "Манчестер-Виктория", - напомнили в материале.

Несмотря на это, объект продолжал функционировать как грузовое депо в течение 130 лет. А уже с 1975 года станция была закрыта и с тех пор сохранилась. Она имеет статус памятника архитектуры I категории как часть Музея науки и промышленности.

С 1923 по 1948 год объект работал как грузовой двор, а после национализации британских железных дорог в 1948 году перешел под контроль British Railways.

После закрытия в 1975 году часть комплекса была куплена Granada Studios, которая использовала один из складов как часть телевизионной студии Coronation Street.

"Хотя Liverpool Road признана старейшей конечной железнодорожной станцией в мире, станция Heighington, расположенная между Шилдоном и Дарлингтоном, графство Дарем, датируется 1826 годом, когда она была частью железной дороги Stockton and Darlington Railway, что делает ее на четыре года старше. Однако эта станция не является конечной, и от оригинального сооружения осталось немногое, что можно увидеть посетителям", - подчеркнули в Daily Mail.

