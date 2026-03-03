В Испании есть невероятная деревня, которая как будто 'застыла во времени': что о ней известно

До 1960-х годов до него нельзя было добраться на автомобиле.

Испания является одним из любимых мест отдыха для миллионов туристов. В то же время, вдали от популярных мест и прибрежных курортов в Испании есть много маленьких городков и деревень, которые предлагают более спокойный, медленный и аутентичный отдых, чем на переполненных пляжах или улицах других городов. Об этом пишет Express.

Поэтому эксперты National Geographic недавно назвали несколько таких отдаленных мест, высоко оценив их культурное наследие и теплое гостеприимство.

Одним из них стал поселок Бегет, который когда-то был настолько изолированным, что до 1960-х годов до него нельзя было добраться на автомобиле, а до 2023 года там даже не было мобильной связи.

Видео дня

Эксперты говорят, что это поселок является сокровищем каталонской культуры, который имеет мощеные улицы, каменные мосты и прекрасную природу.

Также в Бегете расположена Иглесия-де-Сант-Кристофоль XII века - одна из важнейших романских церквей региона.

"Окруженная суровыми горными ландшафтами, она также стала отправной точкой для туристов, отправляющихся на Ками-де-Норд, исторический маршрут, пролегающий через дубовые леса Альта-Гарроча", - добавили в Express.

Маршрут пролегает по части пути, по которому шли испанские беженцы, бежавшие во Францию во время гражданской войны, давая современным туристам возможность исследовать как природу, так и историю.

По информации представителей туристической отрасли, Бегет считается одним из самых очаровательных поселков Каталонии и почти не изменился с тех пор.

"Еще более привлекательным Бегет делает его атмосфера. Посетители описывают его как тихое и спокойное место с тихими улочками и пейзажами, которые не менялись на протяжении поколений. В деревне есть два средневековых моста и традиционные каменные дома, которые дают туристам настоящее ощущение путешествия в прошлое", - подчеркнули в издании.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, в Британии жителям одного из сел приказали покинуть его и не возвращаться. Речь идет о селе Имбер в графстве Уилтшир, которое стоит без жителей, а его здания разрушаются.

Также сообщалось, что в Британии находится невероятная каменная деревня, в которой можно встретить аналог Стоунхенджа. Вход на территорию и парковка на обочине вдоль травы бесплатные, несмотря на то, что движение по узким сельским дорогам требует осторожности.

Вас также могут заинтересовать новости: