В Испании есть невероятная деревня, которая как будто 'застыла во времени': что о ней известно

Испания является одним из любимых мест отдыха для миллионов туристов. В то же время, вдали от популярных мест и прибрежных курортов в Испании есть много маленьких городков и деревень, которые предлагают более спокойный, медленный и аутентичный отдых, чем на переполненных пляжах или улицах других городов. Об этом пишет Express.
Поэтому эксперты National Geographic недавно назвали несколько таких отдаленных мест, высоко оценив их культурное наследие и теплое гостеприимство.
Одним из них стал поселок Бегет, который когда-то был настолько изолированным, что до 1960-х годов до него нельзя было добраться на автомобиле, а до 2023 года там даже не было мобильной связи.
Эксперты говорят, что это поселок является сокровищем каталонской культуры, который имеет мощеные улицы, каменные мосты и прекрасную природу.
Также в Бегете расположена Иглесия-де-Сант-Кристофоль XII века - одна из важнейших романских церквей региона.
"Окруженная суровыми горными ландшафтами, она также стала отправной точкой для туристов, отправляющихся на Ками-де-Норд, исторический маршрут, пролегающий через дубовые леса Альта-Гарроча", - добавили в Express.
Маршрут пролегает по части пути, по которому шли испанские беженцы, бежавшие во Францию во время гражданской войны, давая современным туристам возможность исследовать как природу, так и историю.
По информации представителей туристической отрасли, Бегет считается одним из самых очаровательных поселков Каталонии и почти не изменился с тех пор.
"Еще более привлекательным Бегет делает его атмосфера. Посетители описывают его как тихое и спокойное место с тихими улочками и пейзажами, которые не менялись на протяжении поколений. В деревне есть два средневековых моста и традиционные каменные дома, которые дают туристам настоящее ощущение путешествия в прошлое", - подчеркнули в издании.
