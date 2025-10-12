Рейтинг составляли, опираясь на мнение более 18 тысяч человек.

Что делает определенный город одним из самых счастливых в мире? Иногда для составления таких рейтингов учитывают экономический и экологический факторы, а также искусство и культуру, и даже красоту города.

Ресурс Time Out решил провести собственный опрос, участие в котором приняли 18 тысяч жителей разных городов. На основе результатов был составлен рейтинг из 20 самых счастливых стран 2025 года. Их спрашивали о культуре, ночной жизни, еде, удобстве для пешеходов, доступности и качестве жизни, а также – о самом счастье.

Показатель счастья базировался на проценте положительных ответов на пять утверждений:

мой город делает меня счастливым;

я чувствую себя счастливее в своем городе, чем в других местах, где я бывал или жил;

люди в моем городе кажутся счастливыми;

я нахожу радость в повседневных впечатлениях, которые предлагает мой город;

ощущение счастья в моем городе в последнее время значительно возросло.

Проанализировав все ответы было признано, что наболее щасливым городом мира в 2025 году является Абу-Даби. Столица Эмиратов получила самые высокие оценки – более 90% – по всем показателям.

На втором месте оказался Медельин, Колумбия. Его местные жители чаще всего заявляли, что находят радость в повседневной жизни (97% согласились с этим утверждением). По словам местных жителей, это самый зеленый город в мире, а также он занял третье место в рейтинге лучших городов для гурманов.

Кейптаун, что в Южной Африке занял третье место. Этот город может похвастаться пляжами, увлекательным искусством и культурой. Его гастрономическая сцена также довольно разнообразна.

20 самых счастливых городов мира в 2025 году

1. Абу-Даби, ОАЭ

2. Медельин, Колумбия

3. Кейптаун, Южная Африка

4. Мехико, Мексика

5. Мумбаи, Индия

6. Пекин, Китай

7. Шанхай, Китай

8. Чикаго, США

9. Севилья, Испания

10. Мельбурн, Австралия

11. Брайтон, Великобритания

12. Порту, Португалия

13. Сидней, Австралия

14. Чиангмай, Таиланд

15. Марракеш, Марокко

16. Дубай, ОАЭ

17. Ханой, Вьетнам

18. Джакарта, Индонезия

19. Валенсия, Испания

20. Глазго, Великобритания.

