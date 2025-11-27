Лиллибет, похоже, унаследовала самую яркую фирменную черту своего отца.

Меган Маркл поделилась кадрами с семейного волонтерского дня в Лос-Анджелесе, но главной темой обсуждения в сети стала прическа ее четырехлетней дочери.

Как пишет Daily Mail, герцоги Сассекские взяли Лиллибет и шестилетнего Арчи на благотворительную кухню Our Big Kitchen, где семья в рамках инициативы Archewell Foundation помогала готовить блюда для людей, которые переживают продовольственный кризис.

В видео, которое Меган выложила в Instagram по случаю Дня благодарения, Лиллибет появляется в красном тартановом платье, а ее длинные волосы - такого же насыщенного рыжего оттенка, как у принца Гарри - уложены в аккуратную косичку. Несмотря на то что лица девочки в кадре не видно, ее прическа стала настоящей сенсацией.

Гарри и Меган вообще нечасто делятся фото детей, поэтому каждое появление Лиллибет и Арчи привлекает особое внимание. Как известно, принцесса отпраздновала свой четвертый день рождения в июне, тогда Меган тогда поделилась нежными фотографиями с дочкой и ее папой, назвав девочку "любимой маленькой авантюристкой Гарри".

Напомним, лишь недавно Меган Маркл опубликовала видео, на котором впервые за несколько лет появились лица ее с принцем Гарри детей.

