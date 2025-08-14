Для молодежи главными являются совсем не те критерии, по которым города оценивают их родители.

Гаага, Гронинген и Эйндховен считаются лучшими в мире городами для проживания. Но критерии, по которым люди определяют отличный город, могут очень отличаться среди представителей разных поколений. Издание Time Out опросило тысячи представителей "поколения Z" (также известного как "зумеры"), чтобы узнать, какие города мира являются лучшими именно по мнению молодежи.

Конечно, 20-летним парням и девушкам безразлично, хорошие ли в городе больницы, или насколько хорошо финансируются местные школы. Зато для них на первом месте такие вещи, как транспортная доступность (потому что авто большинству из них еще не по карману), разнообразие ночных развлечений и легкость знакомства с новыми людьми.

Итак, вот лучшие для жизни города в мире по версии "зумеров":

Бангкок, Таиланд . Столица Таиланда возглавила рейтинг благодаря своим выдающимся показателям счастья. 84% "зумеров" говорят, что счастливы жить там. Также город получил высокий балл из-за очень низких цен на все. Это также отличное место для знакомства с новыми людьми. Мельбурн, Австралия . Этот город хоть и не из дешевых, но его преимущество в разнообразии и инклюзивности. Его хвалят также за насыщенную культурную жизнь. Кейптаун, Южная Африка . Этот прибрежный город получил самые высокие оценки за красоту, бюджетные ночные развлечения и за то, что это в целом интересное место для жизни. Нью-Йорк, США . Город очень "интересный" в том, что касается ночных развлечений. Также город удобен для пеших прогулок, а еще здесь отличная система общественного транспорта. Копенгаген, Дания . Столица Дании получила высокий рейтинг счастья, а также достаточно неплохой рейтинг романтических отношений. Еще "зумеры" хвалят город за развитую инфраструктуру для передвижения на велосипеде.

В целом же первая 20-ка лучших городов для жизни, с точки зрения молодого поколения, выглядит так:

Бангкок, Таиланд; Мельбурн, Австралия; Кейптаун, Южная Африка; Нью-Йорк, США; Копенгаген, Дания; Барселона, Испания; Эдинбург, Великобритания; Мехико, Мексика; Лондон, Великобритания; Шанхай, Китай; Сидней, Австралия; Пекин, Китай; Париж, Франция; Токио, Япония; Берлин, Германия; Севилья, Испания; Чикаго, США; Чиангмай, Таиланд; Прага, Чешская Республика; Лиссабон, Португалия.

