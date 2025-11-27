В Европарламенте очертили очевидные "красные линии", которые проигнорировала администрация США.

Европарламент принял новую резолюцию, в которой раскритиковал попытки США вести закулисные переговоры с РФ за спиной Украины и навязывать Киеву результат этих переговоров. Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

В своей резолюции евродепутаты призвали Евросоюз взять на себя больше ответственности за продвижение мира в Украине. При этом они раскритиковали то, как мира в Украине добивается Америка.

Так, говоря о мирных усилиях администрации Трампа, евродепутаты указывают на амбивалентность политики Вашингтона, которая "мешает достижению прочного мира". Депутаты Европарламента также отметили, что мирное соглашение не должно ограничивать способность Украины защищать себя от новых нападений.

Кроме того, резолюция Европарламента содержит следующие положения:

"ничего относительно Украины не должно решаться без Украины";

Европа должна принять участие в мирных переговорах, поскольку результат войны в Украине будет иметь глубокое влияние на весь европейский порядок безопасности;

устойчивому миру должно предшествовать эффективное прекращение огня;

мирное соглашение должно быть подкреплено надежными гарантиями безопасности ЕС и США для Киева, равнозначными гарантиям статьи 5 НАТО и статьи 42.7 ЕС;

Украина должна сохранить свободу выбирать свои военные и политические союзы без права вето России на это;

временно оккупированная украинская территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами российской территорией;

мирное соглашение должно предусматривать полную компенсацию Россией материального и нематериального ущерба, нанесенного ею Украине;

никакие санкции ЕС не должны быть отменены до заключения мирного соглашения; а пока Россия отказывается от серьезных мирных переговоров, ЕС должен вводить дальнейшие существенные санкции;

ЕС должен предоставить Украине "репарационный кредит", подкрепленный замороженными российскими активами.

Мирные переговоры по Украине: последние новости

Как писал УНИАН, российский диктатор Путин заявил, что не остановит войну, пока не захватит все украинские территории, которые посчитает нужным. Он также прямо признал, что не против воевать "до последнего украинца".

Между тем Украина и США планируют встречу своих делегаций в конце этой недели для обсуждения мирного плана, который был утвержден во время встречи в Женеве.

