Всего исследователи проанализировали 200 городов мира.

Датский портовый город Орхус признали городом мира с самыми счастливыми жителями по итогам 2023 года. Это второй по величине город Дании, расположенный на востоке полуострова Ютландия примерно в 187 км от столицы Копенгагена. В принципе, город-победитель не стал чем-то совершенно неожиданным, ведь жители скандинавских стран практически всегда признаются самыми счастливыми.

Чтобы определить победителя рейтинга Happy City Index 2023, британская исследовательская компания Institute for Quality of Life проанализировала 200 городов мира. Среди прочего учитывались такие показатели, как образование, инклюзивная политика, экономика, мобильность, защита окружающей среды, доступ к зеленым зонам, внедрение инноваций, природные условия, подверженность катаклизмам и многое другое, влияющие на ощущение счастья жителями того или иного города.

При этом города в рейтинге решили условно поделить на три категории – золотые города (1-23 места), серебрянные (24-100) и бронзовые (101-200).

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Топ-10 самых счастливых городов мира в 2023 году

1. Орхус, Дания (1614,2 балла).

2. Цюрих, Швейцария (1611).

3. Ванкувер, Канада (1605).

4. Нью-Йорк, США (1602).

5. Женева, Швейцария (1599,9).

6. Монреаль, Канада (1596,5).

7. Лондон, Великобритания (1586,9).

8. Брисбен, Австралия (1585,2).

9. Амстердам, Нидерланды (1578,1).

10. Сан-Франциско, США (1577,1).

Как сообщал УНИАН, ранее швейцарский город Цюрих назвали лучшим местом в Европе для переезда в 2024 году, основываясь на уровне удовлетворенности жизнью среди местных жителей.

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