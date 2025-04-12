Ни для кого не секрет, что жизнь в городах по всей планете из года в год становится все дороже.
Henley&Partners, компания, которая изучает миграцию благосостояния, ежегодно публикует отчет о том, какие города самые дорогие из всех. И, как отметило издание Time Out , ни один из городов в рейтинге в этом году не стал сюрпризом.
Список составлен на основе средней цены за квадратный метр "первоклассной" квартиры площадью 100–200 кв м.
Рейтинг возглавил Монако, где квартиры такой площади часто стоят более $38 800 за кв м.
Издание отметило, что вовсе не случайно, что уровень благосостояния на душу населения в этом городе самый высокий, а в целом более 40% жителей являются миллионерами: самая высокая доля среди всех городов мира.
На втором месте оказался Нью-Йорк, где средняя стоимость элитной квартиры составляет $27 500 за кв м. Этот город также возглавил рейтинг самых богатых городов в мире, поскольку там проживает около 384 500 миллионеров.
Гонконг, Лондон и Сен-Жан-Кап-Ферра замыкают пятерку лидеров, но интересно, что на самом деле во Франции больше всего городов в полном списке самых дорогих городов мира - Париж, Сен-Жан-Кап-Ферра, Ницца, Канны, Антиб и Эз включены в двадцатку лучших, а США занимают второе место.
В целом ТОП-10 рейтинга самых дорогих городов мира выглядит так:
- Монако;
- Нью-Йорк;
- Гонконг;
- Лондон;
- Сен-Жан-Кап-Ферра;
- Париж;
- Сидней;
- Палм-Бич;
- Майами-Бич;
- Лос-Анджелес.
Недавно УНИАН.Туризм сообщал, что компания Skytrax World Airport Survey обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2025 году. Возглавил рейтинг сингапурский международный аэропорт Чанги. Также в тройку лучших вошли Хамад (Доха) и Ханэда (Токио).