Ежегодный отчет показал, в каких городах самая высокая стоимость жизни.

Ни для кого не секрет, что жизнь в городах по всей планете из года в год становится все дороже.

Henley&Partners, компания, которая изучает миграцию благосостояния, ежегодно публикует отчет о том, какие города самые дорогие из всех. И, как отметило издание Time Out , ни один из городов в рейтинге в этом году не стал сюрпризом.

Список составлен на основе средней цены за квадратный метр "первоклассной" квартиры площадью 100–200 кв м.

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Рейтинг возглавил Монако, где квартиры такой площади часто стоят более $38 800 за кв м.

Издание отметило, что вовсе не случайно, что уровень благосостояния на душу населения в этом городе самый высокий, а в целом более 40% жителей являются миллионерами: самая высокая доля среди всех городов мира.

На втором месте оказался Нью-Йорк, где средняя стоимость элитной квартиры составляет $27 500 за кв м. Этот город также возглавил рейтинг самых богатых городов в мире, поскольку там проживает около 384 500 миллионеров.

Гонконг, Лондон и Сен-Жан-Кап-Ферра замыкают пятерку лидеров, но интересно, что на самом деле во Франции больше всего городов в полном списке самых дорогих городов мира - Париж, Сен-Жан-Кап-Ферра, Ницца, Канны, Антиб и Эз включены в двадцатку лучших, а США занимают второе место.

В целом ТОП-10 рейтинга самых дорогих городов мира выглядит так:

Монако;

Нью-Йорк;

Гонконг;

Лондон;

Сен-Жан-Кап-Ферра;

Париж;

Сидней;

Палм-Бич;

Майами-Бич;

Лос-Анджелес.

Недавно УНИАН.Туризм сообщал, что компания Skytrax World Airport Survey обнародовала рейтинг лучших аэропортов мира в 2025 году. Возглавил рейтинг сингапурский международный аэропорт Чанги. Также в тройку лучших вошли Хамад (Доха) и Ханэда (Токио).

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