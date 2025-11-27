Трегубов отметил, что для ВСУ ситуация в Волчанске хуже, потому что город полностью разрушен.

Россияне "забрехались" о захвате Купянска на Харьковщине, в городе есть несколько десятков оккупантов, отрезанных от пополнений и нормального снабжения, сообщил LIGA.net начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил "Хортица" Виктор Трегубов.

Также Трегубов отметил, что в Волчанске ситуация хуже, поскольку город разрушен, но о его полном захвате речь не идет.

По словам спикера Группировки Объединенных Сил, у россиян в Купянске "история смешная": они предпринимали попытки продвижения и в начале ноября они казались перспективными.

"Они (захватчики - прим. ред) проходили в центр, пытались идти на юг, но довольно-таки эффективно удалось перерезать им коммуникации с помощью ударов дронов", - рассказал Трегубов.

По этой причине, по словам военного, российские оккупанты в городе не могут получать ни пополнение, ни нормально получать боеприпасы или даже питание.

"Ну, им бросают дронами, но что те дроны (способны сделать - прим. ред), сколько они унесут", - отметил военный.

Он отметил, что неделю назад, 17-23 ноября, в Купянске остались разрозненные группы захватчиков в количестве примерно 40 человек.

Трегубов признал, что "выкуривать" оккупантов оттуда трудно, поскольку там остаются гражданские жители и активно действуют российские беспилотники.

"То есть ирония в том, что они еще в начале ноября забрехались. Сначала локальные командиры в отчетах на начальника Генерального штаба РФ Герасимова, потом Герасимов в отчетах на диктатора РФ Путина. И уже Путин лично в эфирах уродил абсолютный бред вроде, что там окружен город, там 15 окруженных на Купянске-Узловом украинских батальонов", - рассказал военный.

По словам спикера, площадь поселка Купянска-Узлового под Купянском составляет всего 4 квадратных километра. Поэтому, добавил он, столько подразделений физически не могло бы там разместиться.

"В Волчанске хуже, потому что там просто разрушенный город и россияне там таки продвигаются. Они это делают очень медленно, реально там, по метру, но лезут", - сказал Трегубов.

Однако, подчеркнул военный, речь о полном захвате города не идет. Там остаются украинские позиции, хотя на них и давят захватчики.

Примечательно, что российский диктатор Владимир Путин вечером 27 ноября в очередной раз заявил, что Волчанск якобы "почти полностью" находится в руках оккупантов, а также добавил, что якобы российские оккупанты имеют успех в Купянске.

Ранее УНИАН сообщал, что российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности воевать до последнего украинца. Также он назвал переговоры с участием России в Абу-Даби "информационным шумом". Кроме этого, мирный план, который появился после переговоров Украины и стран Европы в Женеве он считает "смешным".

Также мы писали, что глава Кремля заявил, что Россия будет продолжать войну против Украины до тех пор, пока украинские защитники не уйдут из занятых ими территорий. Если этого не произойдет, пригрозил Путин, Россия добьется этого вооруженным путем. В то же время, российский диктатор добавил, что якобы договариваться о мире с Украиной "невозможно юридически".

