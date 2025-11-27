Ничего положительного для Украины не будет: дипломат оценил 'мирные переговоры' с РФ

Сам процесс может затянуться, считает Олег Шамшур.

Обсуждение мирного плана США и РФ замедлилось и это скорее позитив для Украины. Такое мнение в интервью "hromadske" высказал Олег Шамшур - бывший посол Украины в США и во Франции и экс-заместитель министра иностранных дел Украины.

"Потому что, если до этого был подход "берите и без всяких разговоров соглашайтесь", то сейчас уже понятно, что так не получится. И начали вести переговоры, то есть слушать то, что говорят наши переговорщики... Скорее всего, это будет значительно более долгий процесс. Есть факторы, которые могут вообще его сорвать. Потому что россияне же сказали, что им новый проект, после Женевы, не подходит. Думаю, реальные хронологические рамки достижения договоренностей - до конца года. Хотя и это абсолютно не гарантировано", - сказал Шамшур.

В то же время он отметил, что проблемой обоих мирных планов - предложенного в США и переработанного в Европе, является то, что они имеют общую философию: вознаграждение РФ и требования тяжелых уступок от Украины.

Видео дня

"И надо понимать, что радикально здесь, к сожалению, ничего не изменится. Пока это имеет очень и очень аморфный вид и в целом неблагоприятно для Украины при любых обстоятельствах. Поэтому любая эйфория или суперожидание от того, что мы договоримся и что-то кардинально изменим, излишня. Я просто советовал бы убавить тон. Потому что в итоге ничего радикально положительного для Украины не будет", - добавил Шамшур.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее российский диктатор Путин сделал ряд заявлений относительно мирных переговоров. В частности он заявил, что РФ продолжит войну в Украине, пока Силы обороны не выйдут из "занятых им территорий". Также он заявил, что если этого не произойдет - войска РФ "добьются этого вооруженным путем".

Тем временем глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на этой неделе состоится встреча украинской и американской делегаций для продолжения обсуждения мирного плана. Он также заявил, что главная цель Украины - как можно скорее достичь длительного и достойного мира.

Вас также могут заинтересовать новости: