Европейские авиакомпании снижают цены на билеты, чтобы успокоить туристов, – FT

Туристы не спешат бронировать отпуска на лето 2026, опасаясь отмены рейсов.

Авиакомпании по всей Европе снижают цены на летние рейсы, чтобы привлечь путешественников, отложивших покупку билетов из опасений, что нехватка авиационного топлива сорвет их отпускные планы.

Как пишет Financial Times, авиаперевозчики, турагенты и аналитики в один голос заявляют, что туристы не спешат бронировать отпуска на фоне предупреждений, что из-за вызванного войной в Иране топливного кризиса авиакомпаниям придется отменять рейсы.

"Мы живем в эпоху, подобную той, что мы наблюдали во время пандемии. По-прежнему отсутствует ясность в долгосрочной перспективе", – сказал инвесторам гендиректор Turkish Airlines Мурат Шекер.

Согласно проведенному Financial Times анализу самых дешевых тарифов на Google Flights, с начала апреля, когда появились первые широко распространенные предупреждения о нехватке авиационного топлива, цены на рейсы в некоторые из самых популярных направлений в Южной Европе начали падать.

В период с 9 апреля по 6 мая, стоимость авиабилетов на недельную поездку в июле снизилась по 27 из 50 самых популярных европейских маршрутов в Средиземноморье. Цены упали на 10% и более на 15 маршрутах, включая рейсы из Хитроу в Ниццу, из Манчестера в Пальму и из Гатвика в Барселону, тогда как падение цен на рейсы между Миланом и Мадридом достигло 44%.

При этом журналисты установили, что на маршрутах, где цены выросли, изменения были менее значительными.

По словам аналитика Barclays Эндрю Лоббенберга, по мере того, как отрасль вступает в пик летнего сезона, авиакомпании и туристические компании ведут "игру на доверие" с потребителями, пытаясь убедить их бронировать билеты.

"Люди неохотно бронируют, они бронируют поздно, и авиакомпаниям и туристическим компаниям приходится стимулировать их более низкими ценами", – пояснил он.

Одновременно исследование Ipsos показало, что пятая часть опрошенных британских потребителей в этом году перешла с международных поездок на внутренние, а еще пятая часть рассматривает такую ​​возможность.

"В краткосрочной перспективе существует элемент неопределенности, люди не знают, что произойдет, потеряют ли они работу, не смогут ли заправить машину, есть определенный уровень нерешительности", – сказал гендиректор венгерской бюджетного авиаперевозчика Wizz Air Йожеф Варади.

Как и другие руководители авиакомпаний, стремящиеся увеличить количество бронирований, он предупредил, что ожидание может привести к повышению цен.

Британские EasyJet и British Airways также попытались успокоить потребителей, пообещав не добавлять плату за авиационное топливо или другие надбавки к уже забронированным летним билетам.

"Мы понимаем, что глобальные события могут повлиять на уверенность путешественников в настоящий момент, но мы считаем, что каждый имеет право бронировать свои рейсы и отдых с уверенностью", – заявил гендиректор EasyJet Кентон Джарвис.

Аналитики отмечеют, что хотя Европа менее зависит от импорта керосина из Ормузского пролива, чем Азия, регион получает топливо из США, а их запасы, вероятно, все равно будут ограничены, если водный путь останется закрытым на несколько месяцев.

Лоббенберг из Barclays подсчитал, что летом может быть отменено 5-15% рейсов, в основном в зависимости от того, будет ли полностью открыт Ормузский пролив. Пассажиры, которые уже забронировали билеты, вероятно, будут переведены на неотмененные рейсы, в то время как цены на оставшиеся места значительно вырастут для тех, кто еще не забронировал, предупредил он. В конечном итоге, по его прогнозу, подавляющее большинство рейсов все равно будет выполняться: "Небо не будет пустым".

Как разные авиакомпании реаигируют на топливный кризис 2026

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что крупнейший лоукостер Европы Ryanair объявил, что не будет менять расписание своих авиарейсов как минимом до марта 2027 года из-за роста цен на топливо. Также в системе бронирований авиаперевозчика пока что не наблюдается резких коллебаний цен на билеты.

А вот крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о сокращении 20 тысяч ближнемагистральных рейсов этим летом, чтобы уменьшить расходы на авиационное топливо. В первую очередь под удар попали убыточные рейсы, которые не распродаются полностью.

Тем временем, крупнейшая авиакомпания Британии British Airways уже анонсировала повышение цен на билеты из-за кризиса с поставками топлива.

В свою очередь популярный американский лоукостер Spirit Airlines и вовсе не пережил топливный кризис – 2 мая 2026 года он неожиданно объявил о прекращении работы.

