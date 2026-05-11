ВМС и ВВС США увеличили количество разведывательных полетов вблизи Кубы, – CNN

Президент США Дональд Трамп вводит расширенный режим санкций против Кубы, настаивая на том, что она представляет "угрозу" национальной безопасности США.

У побережья Кубы резко возросло количество разведывательных полетов американских военных, свидетельствует анализ общедоступных авиационных данных, проведенный CNN.

В публикации указывается, что согласно данным FlightRadar24, с 4 февраля ВМС и ВВС США совершили не менее 25 таких полетов с использованием пилотируемых самолетов и беспилотников.

Большинство из них проходило вблизи двух крупнейших городов страны – Гаваны и Сантьяго-де-Куба, а некоторые – на расстоянии до 40 миль от побережья.

Примечательно, что большинство полетов выполняли морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, предназначенные для наблюдения и разведки, а некоторые – самолеты RC-135V Rivet Joint, специализирующиеся на сборе радиоэлектронной разведки.

Кроме того, добавляет издание, было задействовано несколько высокоскоростных разведывательных дронов MQ-4C Triton.

"Эти полеты привлекают внимание не только тем, что проходят вблизи побережья, благодаря чему их вполне можно зафиксировать в рамках разведывательной деятельности, но и внезапностью их появления – до февраля такие полеты, которые можно было увидеть невооруженным глазом, в этом районе случались крайне редко – и временем их проведения", – поясняет издание.

Отмечается, что публичные высказывания Трампа в адрес Кубы заметно усилились за несколько недель до начала эскалации конфликта: президент США перепостил в Truth Social слова комментатора Fox News Марка Тиссена о том, что Трамп посетит "свободную Гавану" перед тем, как покинуть пост.

Более того, уже через несколько дней после этого поста Трамп приказал ввести нефтяную блокаду острова.

Кубинские чиновники отвергли предположение о том, что их коммунистическое правительство представляет какую-либо опасность для США. Они подчеркивают, что готовы к переговорам, хотя и пообещали вести длительную партизанскую войну против американских войск в случае нападения.

В статье отмечается, что подобные ситуации, когда обострение риторики администрации Трампа совпадало с увеличением количества публично заметных разведывательных полетов, наблюдались накануне военных операций США как в Венесуэле, так и в Иране.

Ранее УНИАН сообщал, что глава Белого дома во время выступления в Форум-клубе Палм-Бич пошутил, что американский флот может заставить остров "сдаться". Трамп заметил, что "у Кубы проблемы". Примечательно, что слова президента США прозвучали на фоне эскалации конфликта США с Ираном и ужесточения политики Вашингтона в отношении Гаваны. Кроме того, Вашингтон ограничил импорт нефти на остров.

Также мы писали, что Трамп разрешил пропустить российский танкер "Анатолий Колодкин" с 730 000 баррелей сырой нефти марки Urals на Кубу после двухмесячной блокады. Примечательно, что такие ограничения привели к широкомасштабному дефициту топлива и перебоям с электроэнергией в стране. Кроме того, Трамп называл Кубу следующей целью в своих усилиях по искоренению враждебных правительств в регионе. По данным WSJ, облегчение, которое принесет российский танкер, будет небольшим.

