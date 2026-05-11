Парад Путина 9 мая показал, что Украина переламывает ход войны, - WSJ

Сокращение парада свидетельствует о военном прогрессе Украины.

Парад победы на 9 мая ежегодно демонстрирует военную мощь России, однако в этом году российский лидер Владимир Путин провел в Москве крайне сдержанный парад, с намного меньшим количеством ракет и другого оружия. Как пишет The Wall Street Journal, если Путин действительно опасался атак украинских дальнобойных дронов, это еще один признак того, что на пятом году войны ситуация может измениться не в пользу России.

Ранее Институт изучения войны сообщал, что российские войска весной 2026 года показывают худшие результаты на поле боя, чем в 2025 году, подчеркивая, что Украина отвоевала у российских оккупантов больше территории, чем потеряла в апреле.

При этом Украина все чаще может поражать в глубине России важные цели с помощью беспилотников и ракет - нефтедобывающие объекты, склады оружия и другие военные объекты.

"Это объясняет нежелание господина Путина демонстрировать российские военные силы на Красной площади", - подчеркивает WSJ.

И хотя Путин заявил, что война "подходит к концу", однако поверить в это можно будет лишь тогда, когда он прекратит бомбардировки украинских городов и перестанет требовать от Украины уступить больше территории, которую Россия не смогла захватить силой, подчеркивает издание.

"Только перспектива больших потерь и возможного поражения заставит Путина отказаться от своих имперских амбиций в Украине и в Западной Европе. Это лучший способ закончить войну на достойных условиях для Украины", - отмечается в статье.

Ранее Путин попытался объяснить отсутствие военной техники на параде в Москве. По его словам, решение не привлекать технику было принято не только из соображений безопасности, а "чтобы сосредоточить внимание на разгроме украинских сил".

Тем временем NYT пишет, что несмотря на заявления Кремля о "неизбежной победе" в войне с Украиной, российская армия фактически увязла на фронте. Российские войска до сих пор не могут решить ключевую проблему современной войны: как осуществлять масштабные прорывы в условиях тотального доминирования дронов на поле боя.

