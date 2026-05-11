Медь рванула к новому максимуму: сколько стоит металл сегодня

Цены на металлы росли вместе с акциями в Азии.

Медь приближается к рекордному уровню, а цены на другие металлы растут. Трейдеры игнорируют явный тупик в отношениях между США и Ираном.

Издание Bloomberg пишет, что пять из шести основных фьючерсных контрактов на Лондонской бирже металлов (LME) продемонстрировали рост после того, как общий индекс цен биржи 8 мая закрылся на рекордном уровне. Металлы – от меди до цинка – продемонстрировали устойчивость на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отчасти благодаря признакам превышения спроса над предложением.

Восходящий импульс прошлой недели сохранился и в понедельник, 11 мая, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп отверг последнее мирное предложение Ирана как "совершенно неприемлемое". Цены на металлы росли вместе с акциями в Азии, что свидетельствует о том, что инвесторы не слишком обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке.

"Рынок перестал реагировать на влияние конфликта между США и Ираном, и у меди сейчас своя собственная четкая ценовая динамика", – сказала торговый менеджер Suzhou Chuangyuan Harmony-Win Capital Management Co Цзя Чжэн.

По ее словам, это в первую очередь связано с такими факторами, как ограниченное предложение и сокращение запасов в Китае.

Большинство неблагородных металлов в этом году пока демонстрируют уверенный рост, несмотря на резкие падения в первые недели войны с Ираном, когда инвесторы опасались серьезных последствий для мировой экономики. С конца 2025 года цена на медь выросла примерно на 10%, и на собрании участников рынка металлов в Гонконге на прошлой неделе прозвучало множество оптимистичных прогнозов.

Промышленные металлы также получают поддержку за счет активного экспорта Китая – общий объем в апреле вырос на 14% по сравнению с предыдущим годом – в том числе за счет бурного роста поставок товаров для экологически чистых технологий, производство которых, как правило, требует большого количества меди.

По мнению аналитиков Citigroup Inc., спрос на металлы для энергетического перехода и оборонной промышленности в сочетании с проблемами со стороны предложения укрепит устойчивость цен на медь в случае реализации наихудшего сценария, предполагающего длительное закрытие Ормузского пролива.

По состоянию на 7:53 по киевскому времени цена на медь выросла до 13 600 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм металла стоит 13,6 доллара.

