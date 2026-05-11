Украинский Ан-28 уже сбил сотни российских дронов: как ему это удалось

Ан-28 оснащен оптической станцией для визуального обнаружения воздушных целей.

Украинский "охотник за шахидами", созданный на базе гражданского транспортного самолета Ан-28, уже уничтожил 213 российских беспилотников.

Об этом свидетельствуют отметки на фюзеляже самолета, о которых сообщило издание The New York Times. Отмечается, что среди десятков отметок сбитых "Шахедов" и "Гербер" можно заметить и одну необычную эмблему, которая напоминает сразу несколько типов российских дронов.

Вероятно, речь идет о разведывательном беспилотнике "Корсар". Как отметило издание "Милитарный", россияне уже применяли этот тип дронов против украинцев, и один из них был сбит еще в 2022 году.

Также на фюзеляже рядом с частью обозначений видны дополнительные символы дронов-перехватчиков, как сообщил Ан-28 в апреле. Благодаря модернизации самолет теперь может нести до шести перехватчиков одновременно. Кроме того, Ан-28 оснащен оптической станцией для визуального поиска воздушных целей.

Такой подход позволяет уничтожать российские "Шахеды" с помощью более дешевых дронов-перехватчиков, используя их в качестве альтернативы дорогостоящим ракетам класса "воздух-воздух", отметило издание.

26 апреля военнослужащий, эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский прокомментировал, что вооружение самолетов Ан-28 дронами-перехватчиками является результативным решением. Он объяснял, что на одно крыло Ан-28 начали крепить по три дрона-перехватчика P1-SUN, то есть самолет может нести их 6.

А 27 апреля Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер ВВС в запасе, отмечал, что Украина расширила возможности по сбиванию российских дронов, установив БПЛА-перехватчики на самолет Ан-28.

