Почему дома на островах Греции сине-белые: истинная причина вас поразит

Окончательно такая палитра утвердилась в 1967 году.

Знаменитые греческие сине-белые дома на островах имеютсовсем не романтическое происхождение. За их внешним видом стоит сочетание кризисов и решений властей в XX веке, пишет IDR.

В 1938 году Грецию охватила эпидемия холеры. В ответ власти издали приказ массово белить дома. Так, известь использовали не для красоты, а в качестве дезинфекции – она должна была уничтожать бактерии и сдерживать распространение болезни. Так обычное бытовое решение превратилось в общеобязательное правило, которое изменило облик населенных пунктов.

А вот синий оттенок появился благодаря дешевому стиральному порошку Loulaki. Он был почти в каждом доме, поэтому его начали использовать как краску для дверей и ставен. Фактически, синий цвет стал не модой, а самым доступным вариантом для местных жителей.



Отмечается, что окончательно закрепила сине-белую палитру военная хунта, пришедшая к власти в 1967 году. Руководство продвигало эти цвета как символ национальной идентичности и даже сделало их обязательными для застройки в регионе.

Видео дня

Впоследствии жесткие правила ослабили, но цвета уже стали туристическим брендом. Посетители ожидали увидеть именно такую Грецию – и местные жители продолжили поддерживать этот стиль.

Традиции других стран

Ранее УНИАН писал, что мост Блэкфрайерс в Лондоне, пересекающий Темзу, имеет сложную историю и несколько раз перестраивался. Он находится между финансовым районом Сити и южным берегом города и является важной транспортной артерией столицы Великобритании. Его название происходит от монастыря черных монахов-доминиканцев, который когда-то стоял неподалеку.

На мосту появляются подвешенные или разложенные пучки сена, и это связано с художественными или акционными инсталляциями. Он находится там из-за того, что ведутся ремонтные работы, и когда арки открыты для речного движения, моряков нужно предупреждать.

Вас также могут заинтересовать новости: