Это комнатное растение многие избегают, но на самом деле его легко выращивать

Садоводы поделились главными правилами ухода за фиалками, которые помогут растению постоянно цвести и здравствовать.

Фиалки давно зарекомендовали себя как одно из самых любимых комнатных растений.

И хотя на первый взгляд может показаться, что это требовательные растения, на самом деле, при соблюдении нескольких правил ухода они будут отлично себя чувствовать без особый усилий со стороны владельца, пишет News Week.

Эти растения происходят из тропических лесов Восточной Африки, где они растут в естественных условиях на скалах и крутых склонах лесной подстилки. Именно их происхождение определяет основные правила их выращивания в помещении.

Одним из важнейших правил при выращивании африканских фиалок является достаточное освещение. В природе они защищены высокой растительностью, поэтому яркий, но рассеянный свет им подходит лучше всего.

Эксперты посоветовали ставить фиалки сбоку от окна, выходящего на юг или запад, или перед окном, выходящим на восток, а вот северная сторона не дает достаточного освещения для непрерывного цветения.

Прямой солнечный свет может повредить листья и цветы, а его недостаток приводит к отсутствию цветения. Если используются фитолампы, важно обеспечить 8-часовой период темноты, так как он необходим для правильного цветения.

Полив фиалок

Полив - еще одно важное правило ухода. Фиалки предпочитают постоянно влажную, но не переувлажненную почву. Чрезмерный полив приведет к пожелтению листьев, а недостаточный - к появлению коричневых пятен и высыханию растения.

Садоводы рекомендуют поливать эти комнатные растения снизу вверх, то есть размещать горшок в емкости с водой или использовать специальные горшки для африканских фиалок.

Растение не должно находиться в воде более 30 минут, после чего излишки следует удалить. Важно использовать воду комнатной температуры, так как холодная вода может вызвать стресс для корней и повредить листья. Также следует избегать полива листьев, чтобы предотвратить появление пятен.

