Кошевой впервые рассказал, в какой стране учится его 18-летняя дочь

Юморист отметил, что очень скучает по Варваре.

Известный комедийный актер и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой рассказал об обучении старшей дочери Варвары.

По его словам, 18-летняя девушка решила получать образование за границей, а именно в Милане. Будущая профессия Варвары будет связана с менеджментом и режиссурой в шоу-бизнесе. Сейчас она сама организует свой быт и учится жить вдали от родителей.

"Она закончила здесь заочно первый курс, а потом уже уехала. В 18 уехала. Она там одна, приходится все самой делать. Здесь же были мама и бабушка. Я говорил: "Такая взрослая жизнь, Варвара. Придется самой". Скучаем", – отметил Евгений в проекте "Ближче до зірок".

К слову, Кошевой и его жена Ксения состоят в браке более 17 лет. У супругов есть две дочери – Варвара и Серафима. Ранее Варвара Кошевая профессионально занималась вокалом и участвовала в нескольких украинских шоу. В частности, ее запомнили зрители после проектов "Рассмеши комика" и "Голос. Дети". Также дочь юмориста пробовала свои силы на национальном отборе на "Детское Евровидение-2019".

