Золото дешевеет из-за срыва переговоров между США и Ираном, – Reuters

Цены на золото в понедельник, 11 мая, пошли вниз из-за опасений по поводу инфляции после того, как мирные переговоры между США и Ираном фактически зашли в тупик.

Как пишет Reuters, спотовое золото подешевело на 0,8% – до 4678,39 доллара за унцию (примерно 150,4 доллара за грамм). Фьючерсы на золото в США с поставкой в июне потеряли 0,9% и торговались на уровне 4686,20 доллара (около 150,7 доллара за грамм).

Отмечается, что дополнительное давление на рынок драгоценного металла вызвало укрепление доллара. Из-за этого золото стало дороже для покупателей, использующих другие валюты.

Накануне американский президент Дональд Трамп отклонил ответ Ирана на американское предложение о мирных переговорах. Это разрушило надежды на скорое завершение конфликта, который длится уже десятую неделю и нанес значительные разрушения Ирану и Ливану, парализовал судоходство в Ормузском проливе и подтолкнул мировые цены на энергоносители вверх.

"Мы наблюдаем исчезновение надежд на скорое заключение мирного соглашения, а золото испытывает давление из-за возобновления роста цен на нефть", – отметил главный аналитик рынка в KCM Trade Тим Вотерер.

Нефть резко подорожала из-за того, что Ормузский пролив остается преимущественно закрытым, что сохраняет ограничения на мировом рынке энергоресурсов.

Аналитики отмечают, что рост цен на нефть может вновь ускорить инфляцию и заставить центробанки повышать процентные ставки. Хотя золото традиционно считается средством защиты от инфляции, высокие процентные ставки, как правило, оказывают давление на актив, не приносящий дохода.

В Федеральной резервной системе США признали, что война с Ираном и ее влияние на цены на нефть и поставки стали главным риском для финансовой стабильности.

Между тем в Китае производство золота в первом квартале 2026 года сократилось по сравнению с прошлым годом. По данным Китайской ассоциации золота, проверки безопасности вынудили некоторые плавильни приостановить производство для проведения технического обслуживания.

По словам главного аналитика рынка в KCM Trade Тима Вотерера, в кратко- и среднесрочной перспективе золото, вероятно, будет оставаться в диапазоне 4400–4800 долларов (141,46–154,33 доллара за грамм), пока ситуация вокруг Ирана находится в состоянии "перемирия без мирного соглашения".

В то же время серебро подорожало на 0,4% до 80,61 доллара за унцию (2,59 доллара за грамм). Платина потеряла 0,7% и опустилась до 2041,66 доллара (65,64 доллара за грамм), а палладий подешевел на 0,6% – до 1482,46 доллара (47,66 доллара за грамм).

30 апреля стало известно, что цены на медь выросли вслед за большинством промышленных металлов. Производственная активность в Китае продемонстрировала рост, несмотря на перебои в поставках и рост затрат на сырье из-за войны на Ближнем Востоке.

27 апреля сообщалось, что цены на никель также поднялись до максимального дневного уровня за почти два года на фоне сокращения квот на добычу в Индонезии и глобального дефицита серы.

