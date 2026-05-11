Человечество вступает в новую космическую эпоху, хотя многие люди по-прежнему скептически относятся к достижениям прошлой.

На фоне недавней космической миссии "Артемида-2" многие могли задаться вопросом: а были ли люди на Луне на самом деле и почему с тех пор туда не возвращались? И впрямь, несмотря на десятилетия развития технологий, пилотируемые полеты за пределы околоземной орбиты остаются редкостью, что лишь подпитывает всевозможные конспирологические теории.

Эксперты из CNN Science объяснили, с какими рисками связана повторная высадка на Луну, правда или нет, что американцы утратили часть космических технологий и с чем связан возросший интерес к лунным миссиям в последние годы.

Кто реально был на Луне – между правдой и вымыслом

Несмотря на скепсис, существует множество неопровержимых доказательств высадки человека на поверхность Луны.

Во-первых, на Землю было доставлено почти 400 килограммов лунного грунта, изученного лабораториями разных стран, в том числе СССР – образцы такого объема технически не могли быть доставлены беспилотными машинами.

Во-вторых, даже советские ученые фиксировали телевизионный сигнал с поверхности Луны в реальном времени, подтверждая передачу с расстояния более 400 тысяч километров.

Кроме того, на поверхности спутника до сих пор работают установленные американцами лазерные ретроотражатели – специальные зеркала, на которые с Земли направляют лазеры для точного измерения расстояния до Луны. И снова-таки, установка этой аппаратуры была бы невозможна без человеческого присутствия.

Почему НАСА прекратило полеты на Луну

После завершения программы "Аполлон" в 1972 году пилотируемые полеты действительно приостановились вплоть до апреля этого года – на целых 56 лет!

Причем главной причиной столь долгого перерыва специалисты называют не технологии, а, как ни странно, политику. Дело в том, что лунные программы требуют многолетнего финансирования и четко определенных задач, чего не происходило из-за нестабильности во внутренней политике США и окончания космической гонки с СССР. Далее – подробнее по каждому пункту.

Почему не летают на Луну уже 40 лет – утеряные технологии

Итак, одной из ключевых причин задержки в возвращении на Луну является отсутствие долгосрочных космических стратегий.

Каждые несколько лет цели НАСА радикально менялись в зависимости от действующего политического руководства США: одни президенты возвращали приоритет Луне, выделяя для этого деньги из национального бюджета, другие, наоборот, урезали финансирование в пользу других статей расходов.

В результате проекты либо закрывались, либо начинались заново – нередко с нуля. Так, например, в 2004 году, при администрации Джорджа Буша младшего, появилась программа "Созвездие", позже отмененная при Бараке Обаме, а затем снова возрожденная в иной форме уже в рамках "Артемиды".

Стоит уточнить, что об одних США мы говорим не без причины: достаточно вспомнить, какие страны были на Луне за всю историю пилотируемых программ (только Штаты – 6 раз). И даже сегодня высадку на Луну планируют, по сути, лишь США и Китай, но об этом чуть позже.

А вот повторить программу "Аполлон" в ее исходном виде сегодня невозможно – и не потому, что "технологии потерялись", а из-за возросших стандартов надежности. Современные миссии требуют гораздо более сложной электроники, систем безопасности и вычислительных мощностей, тогда как в 1970-х что США, что СССР во многом шли на повышенный риск, подстегиваемые взаимной конкуренцией.

Даже сегодня полет к Луне остается крайне рискованным: более половины попыток посадки на нее завершались неудачей, а после катастрофы с шаттлами "Челленджер" в 1986-м и "Колумбия" в 2003-м требования к безопасности стали намного строже.

Собирается ли США вернуться на Луну в 2026 году – новая гонка

Впрочем, не столь важно, сколько раз люди были на Луне: ведь космонавты уже более 25 лет живут и работают на МКС, а их опыт активно используется при подготовке будущих миссий. И это лишь одно из ключевых отличий современных лунных программ от десятилетий попыток, последовавших за "Аполлоном".

Их новая цель – не разовая высадка, а создание инфраструктуры для долговременного пребывания человека. Соответственно, посадочные модули разрабатываются с расчетом на то, чтобы оставаться на поверхности Луны и в будущем стать частью постоянных баз и исследовательских станций.

Более того, важную роль теперь играет и коммерческий сектор: НАСА начало работать с частными компаниями, включая SpaceX и Boeing, поскольку они доказали свою эффективность и сравнительно выгодное соотношение затрат и результатов.

Но все же главным изменением со времен "Аполлона", которое сегодня вновь подталкивает США к возобновлению масштабных лунных программ, остается то же, что когда-то запустило первую волну космических достижений, – политическое соперничество.

США формируют международные соглашения Artemis Accords, к которым сразу же присоединились десятки стран-союзников, тогда как Китай планирует собственную пилотируемую высадку к 2030 году. Хотя формально речь идет о мирном освоении космоса, усиливается конкуренция за лидерство в новой эпохе, что может стать дополнительным стимулом для возвращения человека на Луну.

