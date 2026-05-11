Экс-нардепу Мураеву сообщили о новом подозрении: в СБУ раскрыли детали

Евгений Мураев, находящийся в розыске, подозревается в оправдании и признании российской агрессии против Украины.

Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении бывшему народному депутату Евгению Мураеву, руководителю запрещенной прокремлевской партии "Наши". Он отрицает вооруженную агрессию России против Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ в социальной сети Facebook.

В частности, собраны новые доказательства подрывной деятельности со стороны Мураева, поскольку, по материалам дела, фигурант продолжил распространять прокремлевскую пропаганду после начала полномасштабной войны.

"Так, скрываясь за границей, он дал интервью, в котором называл вооруженную агрессию РФ против Украины "внутренним гражданским конфликтом". Также экс-нардеп распространял фейки о внутренней ситуации в Украине, призывал ее граждан сложить оружие перед рашистами и оправдывал временный захват части территории нашего государства", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как напомнили в СБУ, до запрета подконтрольного Мураеву телеканала "Наш" он массово использовал медиаресурс для распространения дезинформации об общественно-политической ситуации в Украине в пользу РФ.

"Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в интересах страны-агрессора", - отмечается в сообщении.

Поэтому, на основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности заочно сообщили Мураеву о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

Вместе с тем, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

При этом в настоящее время фигурант находится в розыске по фактам государственной измены и разжигания национальной вражды и ненависти.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дело Мураева

Как сообщал УНИАН, Мураев сбежал из Украины в мае 2022 года. Затем сообщалось, что он живет с семьей в Вене, иногда приезжает в Братиславу по делам.

Ранее, еще до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, сообщалось, что Мураев мог стать главой российской оккупационной администрации в Украине. В июле 2023 года ему сообщили о подозрении в государственной измене.

