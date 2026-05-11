До 70% россиян гибнут, не дойдя до линии боевого столкновения: в ВСУ объяснили, почему так происходит

Там отмечается, что у противника наблюдается кризис в наступательном потенциале.

60-70% российских оккупантов гибнут, не доехав или не дойдя до линии боевого столкновения. Об этом сообщил в Telegram старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Он отметил, что штурмовые действия противника в данный момент являются большой редкостью. По его словам, даже у россиян человеческие ресурсы не безграничны.

"Если еще полгода назад оккупанты могли себе позволить проведение, уже тогда без брони, но все равно регулярных штурмовых действий, то сейчас это огромная редкость, если разве что какому-то из их командиров не придет в голову невероятный план (такое бывает)", - написал "Алекс".

По его словам, россияне отказались от постоянных штурмов, вместо этого выбрали тактику просачивания. Речь идет о как можно более глубоком проникновении сквозь украинские передовые позиции, которые уже не первый год с обеих сторон не составляют сплошной линии. Украинский офицер отметил:

"Не всегда это работает, так как противник не в состоянии накопить достаточное количество личного состава для более или менее массовых подобных действий, ведь 60–70 % всех россиян гибнут, не доехав или не дойдя до линии соприкосновения".

При этом он добавляет, что через непродолжительный промежуток времени у противника будет более ярко выраженный кризис в наступательном потенциале. "Алекс" считает, что тактика россиян по ведению войны исчерпывает себя, поэтому продвижения у врага сейчас почти нет, а потери очень высоки, что создает большие кадровые проблемы, то есть речь идет об их критической нехватке.

Как сообщал УНИАН, издание The Kyiv Independent пишет, что один из экспертных лагерей считает, что Россия уже потерпела поражение, их "мясные штурмы" бессмысленны и безнадежны, и при таких темпах им понадобится столетие, чтобы захватить Украину. Но в то же время другой лагерь считает, что Украина, имея явное превосходство противника в живой силе и оставшись без поддержки США, не может надеяться перестоять Россию и должна подписать любое мирное соглашение прямо сейчас, поскольку время на стороне Москвы.

Серьезные аналитики более осторожны, они говорят о положительных или отрицательных тенденциях, пытаясь осознать огромную сложность такой крупномасштабной войны. Как бы Москва ни была унижена тем или иным событием, пока продолжается ее план по достижению победы путем медленного измельчения уступающих по численности украинских вооруженных сил, причин для празднования нет.

