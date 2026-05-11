Валюта начала неделю с удорожания: курс доллара и евро в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,55 грн, а евро – 51,33 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 11 мая, вырос на 6 копеек и составляет 44,11 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,55 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 51,99 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,33 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,75 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,80 грн/евро, а курс продажи – 51,60 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 11 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,86 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 6 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 6 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что украинцев до 17 мая ожидают умеренные курсовые изменения и ситуативная стабилизация. Курс доллара не будет особо отличаться от показателей предыдущих недель, а курс евро будет зависеть от ситуации в мире.

Вас также могут заинтересовать новости: