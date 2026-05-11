Китай подтвердил встречу Си Цзиньпина и Трампа: о чем будут говорить

Будет обсуждаться война в Иране и помощь китая Ирану и России.

Пекин официально объявил дату государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай – первого за почти десятилетие. Как пишет Bloomberg, по данным китайского МИД, Трамп, последний раз посетивший Китай в 2017 году, встретится с Си Цзиньпином на саммите, который уже один раз переносился из-за войны в Иране.

По приглашению президента Си Цзиньпина президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая, сообщило Министерство иностранных дел Китая. Белый дом ранее заявлял, что саммит состоится 14-15 мая.

Как пишет FT, Трамп прибудет в Китай в среду для своего второго саммита с Си Цзиньпином за время своего второго срока. В четверг состоится встреча, после которой они посетят Храм Неба и примут участие в государственном банкете вечером. В пятницу состоится рабочий обед, после которого Трамп отправится в США.

Ожидается, что война с Ираном займет важное место в повестке дня саммита, и Трамп попытается оказать давление на Си Цзиньпина, чтобы склонить его к отказу от поддержки этой страны.

Как заявил американский чиновник, Трамп возобновит предыдущие обсуждения с Си Цзиньпином по поводу поддержки Китаем Ирана и России, включая предоставление им компонентов двойного назначения и потенциальный экспорт оружия.

И США, и Китай хотят видеть возобновление работы Ормузского пролива, через который до конфликта проходила пятая часть мировых потоков нефти и газа. Ключевой вопрос для Пекина заключается в том, готов ли он оказать давление на Тегеран и какие ответные меры он будет требовать от Вашингтона.

Кроме того, ожидается, что два лидера будут добиваться продления торгового перемирия, достигнутого ими в Южной Корее в октябре прошлого года, которое отменило экспортный контроль, включая поставки редкоземельных элементов в США. Обеспечение стабильных поставок этих полезных ископаемых, необходимых для производства всего, от iPhone до истребителей, станет ключевым приоритетом для Вашингтона.

Вопрос Тайваня также будет занимать видное место на переговорах. Пекин обеспокоен продажей американского оружия острову и может попытаться подтолкнуть администрацию Трампа к выражению несогласия с независимостью Тайваня, как отмечают китайские аналитики.

Американские чиновники также заявили, что Трамп и Си, вероятно, обсудят ИИ на фоне опасений по поводу возможностей таких моделей, как Mythos от Anthropic.

Ранее эксперты отмечали, что в Китае формируется новая волна самоуверенности, основанная на убеждении в упадке США. Это может повышать риски международных конфликтов, в частности в вопросах Тайваня и Южно-Китайского моря.

Также ранее сообщалось, что Китай приказал своим компаниям полностью игнорировать санкции США в отношении частных нефтеперерабатывающих заводов, торгующих иранской нефтью.

