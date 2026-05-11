Ютубер обнаружил на дне океана существо, которое никто не видел вживую (видео)

Ютубер Барни Дилларстоун сбросил несколько камер ночного видения в Индонезийский океан, чтобы запечатлеть то, что находится под водой. Однако то, что он обнаружил, превзошло все его ожидания. В частности, камера зафиксировала существо, которое ранее никто не видел вживую.

Как пишет indiandefencereview.com, на протяжении всего видео Дилларстоун заметил несколько необычных моделей поведения животных, с которыми он столкнулся. Морские существа, которые обычно держатся на расстоянии от людей, взаимодействовали с камерами способами, которые противоречили их известному поведению.

Странные встречи с морскими обитателями

Одно из самых интригующих открытий касалось поведения рыбы-альмако. Как правило, этот вид рыб известен своей настороженностью по отношению к людям и обычно избегает близкого контакта с людьми или предметами. Однако на видеозаписи было видно, как эта рыба неоднократно проплывала рядом с камерой, словно исследуя незнакомое устройство.

Кроме того, Дилларстоун снял на видео рыбу Химе – крошечных существ, способных выдерживать сильные океанские течения. Известные своей выносливостью, эти рыбы обычно трудно поддаются изучению из-за их способности переносить экстремальные условия. Тем не менее, видеозапись показала нечто еще более удивительное: рыба Химе демонстрировала странное, почти раздражительное поведение при взаимодействии с другими морскими обитателями. В какой-то момент она ритмично била спинными плавниками – поведение, которое до сих пор не получило объяснения у ученых.

Еще одной необычайной находкой во время погружения Дилларстоуна стало появление тупоносой шестижаберной акулы – вида настолько древнего, что он существовал еще до динозавров.

Однако самым поразительным открытием стало появление индонезийской акулы-собаки, вида, который никогда прежде не снимали живым. Морские эксперты подтвердили, что это первое зафиксированное наблюдение животного вживую на камеру.

Ранее ученые, изучающие глубоководные каньоны возле Западной Австралии, обнаружили гигантского кальмара, редко встречающегося глубоководного головоногого моллюска, который не был зарегистрирован в этих водах более 25 лет.

