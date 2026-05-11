Россияне используют ИИ-видео, чтобы врать о своих победах в Украине, - ISW

Большую часть видеоматериалов, созданных с помощью ИИ, опубликовали перед 9 мая.

Россия все чаще создает ИИ-видеоролики, на которых показано поднятие российских флагов на линии фронта, чтобы приукрасить свои успехи в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Как отмечают аналитики, летом 2025 года российские войска перешли к тактике инфильтрации и с тех пор все чаще используют ролики с поднятием российских флагов, чтобы заявлять о продвижении в районах, где на самом деле не смогли занять устойчивые позиции.

Однако начиная с зимы 2025 года, Россия постепенно повышает уровень сложности этих видеороликов.

"Начали создаваться более сложные, высококачественные видеоряды, снятые в различных местах, по сравнению с предыдущими короткими разовыми видеороликами. Повышенная сложность и использование искусственного интеллекта в этих видео свидетельствуют о том, что Кремль ведет скоординированную кампанию в поддержку информационных усилий высшего военного командования России", - говорится в отчете.

При этом аналитики обращают внимание, что российские источники опубликовали большую часть видеоматериалов, созданных с помощью ИИ, перед 9 мая, возможно, чтобы компенсировать отсутствие значимых результатов продвижения российских войск.

"Кремль стремится преувеличить успехи России посредством преувеличенных заявлений о достижениях и разведывательных операциях с поднятием флагов, пытаясь представить их как масштабное наступление на широком фронте, ложно изображая линию фронта как рушащуюся по всему театру военных действий, вопреки всем имеющимся доказательствам", - подчеркивают аналитики.

8 мая после российских угроз массированного удара по Киеву и украинских атак по целям в тылу РФ президент США Дональд Трамп объявил о договоренности о перемирии между Украиной и Россией на период 9–11 мая при посредничестве США. Тем не менее боевые действия на фронте не прекратились. Российские и украинские войска продолжают наступательные операции по всей линии соприкосновения, хотя интенсивность боев несколько снизилась.

При этом аналитики ISW зафиксировали, что российская армия использует снижение интенсивности боев для ротаций, переброски подкреплений и улучшения логистики.

