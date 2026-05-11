Почему в окнах самолета есть отверстия: пилот раскрыл их истинное назначение

Дренажные отверстия расположены посередине трех слоев окна.

С началом лета многие туристы по всему миру начнут планировать свои путешествия. Усаживаясь на свое место в самолете, пассажиры захотят взглянуть в окно и, возможно, заметят крошечные отверстия в стекле. Как пишет Express, один из пилотов недавно раскрыл назначение таких отверстий.

Как оказалось, они играют решающую роль в регулировании давления внутри самолета, ведь окна самолета состоят не из одного, а из трех отдельных слоев.

Эти три слоя, вместе с отверстиями в центральном слое, помогают обеспечить безопасность пассажиров во время полета. Как пишет Mirror, они называются "вентиляционными отверстиями" или "сливными отверстиями".

Видео дня

В частности, один пользователь YouTube, известный как Mentour Pilot, объяснил, что дренажные отверстия расположены посередине трех слоев окна.

Он отметил, что самый внешний из трех слоев, ближайший к внешним факторам, был разработан для "выдерживания ударов и перепадов давления", но между этим слоем и средним слоем находится воздушная полость.

Такие отверстия для выпуска воздуха помогают регулировать давление во всех трех слоях и предотвращают накопление сил.

"Иначе разница в давлении и температуре начала бы вызывать накопление сил между слоями, пытаясь согнуть их внутрь или наружу. Это маленькое отверстие расположено там, чтобы воздух мог медленно протекать и снимать эту потенциальную разницу давления", - подчеркнул пилот.

Но при детальном осмотре оказывается, что ближайший к пассажирам слой не имеет этого отверстия, ведь, по словам специалиста, этот конкретный слой специально разработали для циркуляции воздуха вокруг него.

Пилот добавил, что еще одна причина наличия отверстий в окнах самолета заключается в том, чтобы минимизировать вероятность накопления влаги между стеклопакетами.

"Это затрудняет накопление влаги между слоями, что предотвращает запотевание окон", - отметил он.

Другие новости туризма

Ранее УНИАН рассказал, что известно о самом жарком городе планеты и где он находится. Речь идет о городе Юма, на который приходится 91% солнечного света в год - это 4 055 часов из возможных 4 456.

Также сообщалось, что в Испании в одном из поселков предлагают бесплатное жилье и стабильную работу, однако есть условие. Такой проект направлен на привлечение в регион семей с детьми, чтобы способствовать городской реконструкции и поддержке местных школ.

Вас также могут заинтересовать новости: