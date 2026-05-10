Православный праздник сегодня в народе называют Мокий Мокрый.

11 мая согласно новому календарю православной церкви в Украине вспоминают святых Кирилла и Мефодия - братьев-просветителей, которые подарили славянским народам письменность. Именно благодаря им появилась азбука, на основе которой строятся украинский, русский, болгарский и другие языки.

Рассказываем, с какими просьбами обращаются к святым, кого почитают в этот день по старому тилю и каких поступков лучше избегать 11 мая.

С 2023 года Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, поэтому даты большинства непереходящих церковных праздников сместились на 13 дней раньше. Однако некоторые общины и монастыри сохранили прежнюю традицию и продолжают следовать юлианскому стилю - выбор календаря остается за верующими и религиозными общинами.

Видео дня

Церковный праздник 11 мая в Украине

11 мая по новому календарю православные вспоминают братьев Кирилла и Мефодия - создателей славянской письменности. Согласно староцерковному стилю святых будут чтить 24 мая.

Святые Кирилл и Мефодий - это два брата-просветителя, которых считают создателями славянской письменности и покровителями всех, кто учится и занимается наукой.

При рождении Кирилла и Мефодия звали Константин и Михаил, они были родом из знатной семьи и жили в визайнтийском городе Солуни (современных Салониках), в IX веке.

Старший брат, Мефодий, сначала состоял на военной службе и управлял одним из славянских княжеств, находившихся под властью Византии. Именно там он выучил славянский язык. Позже Мефодий ушел в монастырь и принял постриг. Младший брат, Константин, с детства отличался выдающимися способностями. После смерти родителей его воспитывали при императорском дворе в Константинополе, там он получил блестящее образование, преподавал философию и служил хранителем библиотеки собора Святой Софии. Позже Константин тоже принял монашество и получил имя Кирилл.

В одном из греческих монастырей братья занялись созданием славянской азбуки - они хотели перевести богослужебные книги и сделать христианское учение понятным славянским народам. Считается, что славянская письменность появилась примерно в 863 году. Большинство исследователей полагают, что Кирилл и Мефодий создали глаголицу, а уже на ее основе ученики братьев разработали кириллицу, названную в честь Кирилла.

Святые перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтырь и другие церковные книги, а также проводили богослужения на понятном людям языке. Это вызвало споры среди богословов, ведь тогда многие считали допустимыми для церковной службы только три языка - древнееврейский, греческий и латинский. Однако Кирилл и Мефодий отстаивали право каждого народа молиться Богу на родном языке.

Позже братья отправились в Рим, где получили поддержку папы Адриана II, официально одобрившего славянское богослужение. Вскоре Кирилл тяжело заболел, принял схиму и умер в Риме в 868 году. После его смерти Мефодий продолжил дело просвещения славян уже в сане архиепископа Моравии.

***

Кого еще почитают сегодня согласно новоюлианскому календарю: священномученика Мокия, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, и святителя Никодима, архиепископа Сербского.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

11 мая по старому календарю чтят память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по староцерковному стилю, а также о главных обычаях и запретах.

Что можно и что нельзя делать сегодня

Святых Кирилла и Мефодия считают покровителями учеников, студентов, учителей и всех, кто связан с наукой и знаниями. Им молятся о помощи в учебе, просят мудрости и способности легче усваивать новые знания.

В народном календаре этот день известен как Мокий Мокрый - в честь святого Мокия Амфипольского, память которого также чтят сегодня. Название праздника появилось неслучайно: в это время часто идут дожди.

С датой связано немало традиций и поверий - считается, что день нужно провести в кругу близких и, по возможности, собраться за общим столом.

Можно заниматься домашними делами: уборкой, стиркой, хозяйственными хлопотами. Эта дата также удачна для спокойных расставаний и завершения отношений без ссор и взаимных обид.

В церкви в этот день нет строгих запретов, однако верующим советуют избегать ссор, злых слов, зависти, жадности и равнодушия к чужой беде. Не приветствуются обиды, грубость и отказ в помощи.

По народным поверьям, на Мокия Мокрого стараются не тревожить землю - работа в поле или на огороде может навлечь град и погубить урожай. Также в этот день не советуют начинать новые дела, если старые еще не завершены, - иначе все планы могут пойти наперекосяк.

Среди других запретов дня есть такие:

не стоит делать крупных покупок - вещи быстро испортятся или принесут убытки;

нельзя пересчитывать деньги без необходимости - это к финансовым потерям;

не советуют назначать помолвки или свадьбы - возможен разлад.

Наши предки также считали, что Мокий Мокрый - не лучшее время для резких перемен и рискованных решений.

Народные приметы о погоде 11 мая

В народе верили, что Мокий Мокрый может подсказать, каким будет лето, поэтому с самого утра внимательно наблюдали за погодой, туманом и даже поведением животных:

багряный восход солнца - лето будет с грозами и пожарами;

туман стелется по земле - к сырому лету;

день теплый сегодня - жди щедрого и урожайного сезона;

вечером резко похолодало - будет гроза;

кошка спит животом кверху - установится жаркая погода, а если прячет мордочку в лапы - скоро пойдет дождь.

Говорят, что если на Мокия идет дождь, то впереди еще будет 40 дождей, а если случайно попасть под дождь именно сегодня, то можно укрепить здоровье и надолго сохранить красоту и силы.

Кто отмечает именины сегодня

11 мая именины празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил и Ростислав.

Люди, рожденные в это время, отличаются тонкой интуицией, хорошей памятью и умеют быстро анализировать ситуацию. Они редко действуют спонтанно - предпочитают все тщательно продумать. Также они настойчивы, трудолюбивы и умеют добиваться успеха в профессии и делах.

Вас также могут заинтересовать новости: