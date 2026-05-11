Одного из украинцев эвакуируют с лайнера, где произошла вспышка хантавируса, – МИД

У граждан Украины с круизного лайнера MV Hondius, где произошла смертельная вспышка хантавируса, признаков болезни не обнаружено. Однако их направят в медицинское учреждение для прохождения карантина. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

"По информации оператора судна, четверо граждан Украины останутся на борту в составе экипажа для обеспечения перехода судна в Нидерланды. По прибытии их планируется направить в медицинское учреждение для прохождения карантина", – отметили в службе.

На прошлой неделе, по сообщению посольства Украины в Нидерландах, речь шла о наличии пяти граждан Украины среди членов экипажа.

Вместе с тем, в настоящее время консульские должностные лица Украины находятся на связи с другим нашим соотечественником, который должен покинуть судно в рамках частичной эвакуации экипажа спецрейсом в Нидерланды.

"На данный момент признаков болезни у граждан Украины не зафиксировано", – отмечается в сообщении.

Как сообщает Reuters, у французской пассажирки лайнера обнаружен положительный тест на хантавирус и ее состояние ухудшается. Она была среди пяти граждан Франции на судне, у которых заражение не выявлено.

В то же время, по данным СМИ, эвакуация пассажиров с лайнера должна завершиться сегодня, 11 мая. Один рейс из Австралии должен забрать шесть человек с испанского острова Тенерифе, поскольку пассажиры высадились на этом острове. Еще 18 пассажиров улетят на самолете из Нидерландов. На этих двух самолетах также будут люди других национальностей, поскольку их страны не прислали репатриационных самолетов.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что по состоянию на пятницу у восьми пассажиров, которые уже не находились на судне, были обнаружены признаки заболевания. Подтверждено, что шестеро из этих пассажиров заразились вирусом. Трое умерли – пара из Нидерландов и гражданин Германии.

Также Министерство здравоохранения и социальных служб США опубликовало информацию, что у одного из 17 американцев, которых репатриируют, обнаружили положительный тест на штамм вируса "Андес", тогда как у еще одного наблюдались легкие симптомы.

Последствия вспышки вируса – что известно

Как сообщал УНИАН, с 11 апреля трое пассажиров умерли и еще пять человек заболели после проявления симптомов хантавируса – редкого семейства вирусов, переносимых грызунами, согласно данным ВОЗ.

Хотя передача хантавируса от человека к человеку происходит редко, представители ВОЗ заявили, что штамм, заразивший пациентов с корабля, названный штаммом "Андес", был единственным известным штаммом, распространяющимся среди людей.

