Многие не обращают внимания на разрастание одуванчиков, но на самом деле они могут как вредить растениям, так и приносить саду заметную пользу.

В весенний и летний период одуванчики довольно быстро распространяются по участкам. Но их обилие редко возникает без причины. Для многих садоводов эти растения служат своеобразным показателем состояния почвы, поскольку по ним можно определить, каких веществ не хватает земле и насколько она уплотнена.

Рассмотрим, на какой почве растут одуванчики и что значит, если их много.

Почему много одуванчиков на участке – что с ними делать

Как правило, одуванчики активно разрастаются на плотной, истощенной или слегка кислой почве. Их длинный стержневой корень может проникать глубоко в землю, пробивая даже твердые слои грунта. Поэтому одуванчики хорошо выживают там, где другим растениям трудно прижиться. Помимо прочего, большое количество этих сорняков может указывать на избыток азота и недостаток кальция или калия.

То, почему растут одуванчики, объясняется также и особенностями самого растения. Одно его соплодие (желтая головка) дает тысячи семян, которые ветер разносит на значительные расстояния. Более того, даже небольшой фрагмент корня, оставшийся в земле, может дать новый росток, из-за чего полностью избавиться от этого сорняка бывает довольно сложно.

Польза и вред одуванчиков

Вред одуванчиков связан прежде всего с тем, что в больших количествах они конкурируют с культурными растениями за влагу и питательные вещества и, соответственно, могут быстро вытеснять молодые всходы. Если этих сорняков слишком много, урожай некоторых культур действительно может значительно снизиться.

С другой же стороны, польза одуванчиков для сада тоже вполне однозначна. Их корни помогают разрыхлить почву, улучшают доступ кислорода и способствуют удержанию влаги. К тому же, после перегнивания эти растения возвращают в землю часть накопленных минералов, а яркие цветы одуванчиков привлекают пчел и других опылителей, что весьма полезно для сада

Что делать с одуванчиками

В итоге полностью уничтожать одуванчики рекомендуется лишь тогда, когда они начинают активно вредить культурным растениям или значительно разрастаются по газону. Если же этих сорняков немного, часть из них вполне можно оставить по краям участка, так как они помогают поддерживать структуру почвы и привлекают полезных насекомых.

