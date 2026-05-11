Правительство привлекает к работе людей старше 50 лет: запущена новая государственная программа

Юлия Свириденко отметила, что потребность экономики в специалистах уже сейчас является одной из самых серьезных проблем для Украины.

В Украине запускают национальную программу стажировки для взрослых в возрасте от 50 лет. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"Потребность экономики в специалистах уже сейчас является одним из самых больших вызовов для Украины. Особенно это ощущают отрасли строительства и оборонной промышленности, где потребность в кадрах будет только расти", – отметила Свириденко.

Для этого правительство запускает программу "Опыт имеет значение" для стажировки взрослых, которая предусматривает три ключевых этапа:

обучение и подготовку к новому этапу в карьере – обновление резюме, адаптацию к современным требованиям рынка труда и приобретение практических навыков;

встречу с работодателем и обсуждение формата сотрудничества;

трудоустройство или краткосрочное стажирование в компании с возможностью трудоустройства, во время которого кандидат знакомится с рабочим процессом, а работодатель может оценить его соответствие должности.

Согласно результатам исследования "Рынок труда после 50 лет", люди 50+ не выпадают из рынка труда из-за недостатка опыта. По словам премьер-министра, работодатели, напротив, ценят их надежность. В то же время 65% компаний говорят о барьере цифровых навыков, а 60% признают влияние возрастных стереотипов при найме.

"Именно поэтому правительство формирует новую политику занятости, в которой человеческий капитал является главным ресурсом страны, а ее фокус – не только на создании рабочих мест, но и на устранении барьеров к работе. Люди разного возраста должны иметь возможность реализовывать свой потенциал в Украине", – добавила Свириденко.

7 мая министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев заявил, что в Украине официально работают и платят ЕСВ значительно меньше людей, чем этого требует экономика. При этом 75% отечественных компаний уже испытывают дефицит кадров.

Ранее сообщалось, что, несмотря на нехватку работников, работодатели в Украине не слишком активно рассматривают иностранцев, людей старше 60 лет и женщин на традиционно "мужские" специальности.

Руководитель направления исследований человеческого капитала Центра анализа публичных финансов и публичного управления Владислав Иерусалимов тогда отмечал, что недооцененной нишей являются люди в возрасте от 60 лет. В Украине это более 10 млн человек, и их потенциал на рынке труда остается незадействованным, несмотря на демографическое давление.

