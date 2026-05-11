Действительно ли война в Украине скоро закончится: в ISW объяснили намеки Путина

Российский лидер Владимир Путин намекнул, что война в Украине может скоро закончиться, однако пока нет никаких признаков того, что Россия намерена завершить конфликт. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

В ISW отмечают, что на пресс-конференции 9 мая Путин ответил на вопрос о предполагаемом участии Запада в недавних украинских дальнобойных ударах по России, заявив, что "этот вопрос подходит к концу". При этом российские государственные СМИ представили это заявление так, будто он сказал, что война на Украине "близится к концу", несмотря на то, что Путин не дал никаких указаний на то, что он намерен прекратить войну, отмечают аналитики.

В ISW обращают внимание, что Путин также объяснил отсутствие военной техники на параде тем, что российские войска должны "сосредоточиться на окончательном поражении Украины", и это сигнализирует о том, что Россия по-прежнему привержена своим максималистским целям капитуляции украинского правительства.

Путин также повторил свое предыдущее требование о том, чтобы любая двусторонняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялась в Москве, и намекнул, что он не будет встречаться с Зеленским за границей для мирных переговоров.

Как объясняют аналитики, похоже все эти заявления ориентированы на россиян, чтобы успокоить их недовольство.

"Вероятно, Кремль играет на чувствах своей внутренней аудитории, которая все больше ощущает последствия более чем четырехлетней войны и неспособности России отразить украинские удары на большие расстояния", - подчеркивают в ISW.

NYT пишет, что несмотря на заявления Кремля о "неизбежной победе" в войне с Украиной, российская армия фактически увязла на фронте. Российские войска до сих пор не могут решить ключевую проблему современной войны: как осуществлять масштабные прорывы в условиях тотального доминирования дронов на поле боя.

А Kyiv Independent отмечает, что если линия фронта останется стабильной, в то время как российские потери не будут приносить результатов, это может ознаменовать начало новой фазы войны. Путину придется выбирать: либо усилить мобилизацию, не получив четкого пути вперед на поле боя. Либо он мог бы свернуть свои военные цели, прекратить требования к Киеву о передаче новых территорий и согласиться на прекращение огня.

