Неделя в Украине начнется с дождей и гроз, но станет теплее

Температура немного повысится.

Новая неделя в Украине начнется с дождей и гроз, которые сегодня пройдут в большинстве областей. В большинстве западных и северных областей, за исключением Закарпатской, Львовской и Сумской областей, будет сухо. На остальной территории ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. Температура повысится до +19°...+23°, только на востоке будет чуть свежее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +22°.

Во Львове в понедельник будет переменная облачность. Ночью +11°, днем +20°, местами кратковременный дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +5°, днем +23°, дождь с грозой.

В Ровно сегодня переменная облачность, ночью +5°, днем +22°.

В Тернополе 11 мая ночью +7°, днем +23°, переменная облачность.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +7°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +22°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +7°, днем будет +22°, облачно с прояснениями, дождь с грозой.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +5°...+21°, переменная облачность.

В Житомире в понедельник ночью +5°, днем +21°, переменная облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +9°...+21°, переменная облачность.

В Черкассах сегодня ночью +9°, днем +21°, переменная облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +9°...+21°, дождь с грозой.

В Одессе 11 мая - переменная облачность, температура ночью +9°, днем +23°, дождь с грозой.

В Херсоне в понедельник ночью будет +11°, днем +23°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Николаеве сегодня будет переменная облачность, ночью +9°, днем +23°, дождь с грозой.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +10°, а днем +21°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +12°, днем +21°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +12°, днем +21°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Симферополе в понедельник будет переменная облачность, +12°...+21°, дождь с грозой.

В Краматорске сегодня будетпасмурно, температура ночью +11°, днем +18°, дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +14°, днем +22°, дождь с грозой.

11 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

В народном календаре 11 мая - святителя Кирилла. По приметам, если на восходе солнца небо ясное, то и лето будет ясным.

