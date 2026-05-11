Среди дыма и воя сирен: возле Чернобыля спасли лосенка, застрявшего в сетях (видео)

Это уже третий малыш, которого спасли во время тушения крупного пожара.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике спасли маленького лосенка, попавшего в антидроновую сетку. Как сообщил директор заповедника Денис Нестеров, это произошло в День матери, 10 мая - в символическую дату.

Малыш попал в ловушку на фоне масштабного пожара, который начался в зоне отчуждения несколько дней назад из-за российского беспилотника.

"В зоне отчуждения маленький лосенок попал в антидроновую сетку и не мог самостоятельно выбраться. Напуганный и измученный, он боролся с ловушкой, а рядом все это время оставалась его мама. Она не убегала, не покидала малыша ни на минуту - стояла рядом и ждала помощи. К счастью, личный состав 11-го государственного пожарно-спасательного отряда Чернобыля оказался в нужном месте в нужное время", - рассказал специалист.

Отмечается, что спасатели осторожно освободили малыша из ловушки, и как только лосенок оказался на свободе - сразу побежал к маме.

"Этот момент был по-настоящему особенным: среди дыма, сирен и борьбы с огнем - маленькое чудо жизни, которое напоминает, ради чего мы боремся и бережем природу... Забота, любовь и желание защитить своего ребенка - одинаковы для всех живых существ", - подчеркнул Нестеров.

Также в заповеднике рассказали, что из зоны пожара в Чернобыльском заповеднике удалось спасти еще одного лосенка. Животное нашли представители Clean Futures Fund и передали специалистам заповедника. Вероятно, спасаясь от пожара, лосенок запутался в сетке и не мог самостоятельно выбраться. У животного зафиксированы значительные повреждения, признаки истощения, а также поражение клещами.

После осмотра было принято решение направить лосенка в Сафари-парк Медвино, где он будет находиться под наблюдением специалистов и проходить необходимое лечение и реабилитацию. Это уже третий лосенка, спасенный во время пожара.

Пожар в Чернобыле

Как писал УНИАН, с 7 мая возле Чернобыля бушует масштабный лесной пожар. Сильный ветер и сухая погода осложняют ситуацию с его ликвидацией. Во время тушения пожара 8 мая в лесу удалось спасти краснокнижного лосенка. В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике рассказали, что новорожденного лосенка спасатели обнаружили среди пепла и горького дыма, прямо на пожарище. Рядом с детенышем не было мамы, предполагается, что она убежала от огня или погибла во время пожара.

