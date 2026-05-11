Этот продукт - натуральная смазка для суставов, но люди выбрасывают его в отходы

Этот ингредиент для бульона стоит копейки.

Этоа часть курицы стоит сущие копейки, и люди чаще всего выбрасывают ее в отходы или скармливают домашним животным. Между тем, если ее добавить в бульйон, она не только улучшит вкус и консистенцию блюда, но и обеспечит организм коллагеном, который крайне полезен для суставов, волос и кожи. Как пишет pysznosci.pl, речь идет о куриных лапках.

Куриные лапки они отлично подходят для бульонов, отваров и холодца. После длительной варки они выделяют желатин, который придает бульону характерную густоту и позволяет ему слегка загустеть после охлаждения.

При этом куриные лапки содержат много коллагена – белка, который, помимо прочего, участвует в построении кожи, сухожилий, связок и хрящей. Во время приготовления коллаген частично превращается в желатин, делая бульон более насыщенным, бархатистым и менее водянистым.

Видео дня

Такой бульон может стать хорошим дополнением к рациону тех, кто хочет поддержать суставы, кожу и опорно-двигательную систему. Он обеспечивает организм аминокислотами, необходимыми для восстановления и поддержания соединительной ткани.

Куриные лапки также улучшают вкус бульона. Лучше всего их сочетать с птицей, морковью, петрушкой, сельдереем, луком-пореем, репчатым луком, лавровым листом, душистым перцем и черным перцем.

Самый простой способ их использования – приготовление бульона. Просто добавьте несколько тщательно очищенных куриных лапок в кастрюлю вместе с мясом, овощами и специями. Лучше всего варить бульон на медленном огне 2-3 часа. Куриные лапки также хорошо подходят для бульона для соусов, ризотто, сливочных супов и рагу.

Куриные лапки также можно использовать для приготовления куриного холодца. После длительного томления бульон естественным образом густеет, поэтому часто не нужно добавлять большое количество желатина. Можно добавить вареную курицу, морковь, горошек, яйцо и петрушку. Некоторые также готовят куриные лапки по-азиатски: тушат в соевом соусе с чесноком, имбирем и чили.

После покупки куриные лапки следует промыть, удалить когти и проверить на наличие грязи или остатков желтой кожи. Во многих магазинах их продают частично очищенными, но все равно стоит осмотреть каждую лапку перед приготовлением.

Также следует следить за количеством жира и соли в готовом блюде, особенно людям с высоким кровяным давлением, заболеваниями почек или тем, кому рекомендовано ограничить потребление натрия. Осторожность также следует проявлять людям с подагрой и проблемами с мочевой кислотой.

Ранее УНИАН рассказывал о таком недооцененном продукте как говяжья селезенка. Она содержит 25 грамм белка, а также витамин В12, цинк и селен.

Вас также могут заинтересовать новости: